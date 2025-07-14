Анастасия Иванюк о ревности и конкуренции со своим любимым актером

Украинская актриса, исполнительница одной из главных ролей в комедийном сериале «Сім’я по неділях», который скоро покажет Новый канал, рассказала о личных отношениях

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Настя Иванюк рассказала есть ли ревность и конкуренция с любимым-актером Дмитрием Соловьевым

Актриса Анастасия Иванюк давно не скрывает личной жизни. Она – в отношениях с коллегой по сцене, актером Дмитрием Соловьевым. Пара не делится интимными подробностями, но публикует общие фото в соцсети и иногда рассказывает истории из жизни в интервью. Например, Настя ответила на один из самых часто задаваемых вопросов – о конкуренции и ревности в их творческом любовном тандеме.

– Между нами нет конкуренции, – говорит актриса в YouTube-проекте «Станція Театральна». – Когда мы познакомились, я была студенткой. Имела всего несколько ролей в кино, а Дима уже был популярным актером, с которым все фотографировались на улице. Потом я поступила в театр на Левом берегу, стала там играть. Дима тоже служит в этом театре. Так совпало, что, когда у нас начались отношения, мне стали предлагать больше съемок. И вот, если ты знакомишься с человеком, который только в начале своего пути, а потом у него резко по несколько проектов, его постоянно нет дома, он устал и раздражен, это трудновато принять. Я понимаю Диму. Но классно, что мы это честно проговариваем. И в любом случае друг друга поддерживаем. К примеру, пишем вместе пробы. Не бывает такого, что я сижу и думаю: «Так не хочу, чтобы Диму утвердили, потому что хочу быть лучше». Мы очень верим друг в друга!

Конкуренции нет, а вот ревность бывает. Но пара старается сгладить все острые углы и не инициировать конфликты. Потому что в любых ситуациях общаются и не замалчивают проблемы.

– Как по мне, Дима более ревнивый. А я относительно этого очень лояльна. Больше такая: «Угу, окей». А он может инициировать разговор об этом, – говорит Настя Иванюк. – Например, раньше я могла вырезать какой-то момент из фильма, где есть сцены поцелуев, и выставить его. Думала, что это может быть интересно моей аудитории. Но Дима сказал, что не понимает, зачем так делать, мы это проговорили. Я пообещала, что больше этого делать не буду. В целом же к поцелуям в кадре или на сцене мы относимся нормально, потому что считаем это исключительно работой. Как для других людей поставить подпись на документах, так для нас поцеловаться. Это просто физическое действие, не подкрепленное чувствами.

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