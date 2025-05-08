Без развлекательных проектов: что покажет Новый канал в День памяти

8 мая на экране одного из главных каналов Украины уже традиционно появился цветок красного мака, а в эфирной сетке – исключительно художественные фильмы

Начиная с 2023 года 8 мая в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Чтобы почтить всех погибших во время этих страшных событий, с эфира сняли квиз-шоу «Місто і село» и реалити «Мамо, ваш вихід!» и обновили эфирную сетку.

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Что посмотреть 8 мая на Новом канале?

В течение дня телеканал будет показывать художественные фильмы.

9:50 – «Сделка с дьяволом». Фильм 2006 года в жанре боевик/приключения/фэнтези. История о подростках, обладающих сверхъестественными способностями. Они должны остановить зло, которое когда-то сами выпустили на свободу.

11:45 – «300 спартанцев». Зрелищное историческое фэнтези, описывающее битву при Фермопилах. Эта экранизация одноименного комикса Фрэнка Миллера и Линн Варли увидела свет в 2007 году. Главные роли исполнили Джерард Батлер, Лина Гиди и Доминик Вест.

13:50 – «300 спартанцев. Возрождение империи». Эта драма-боевик, вышедшая в 2014 году, расширяет происходящие события до, во время и после событий фильма «300 спартанцев». В главных ролях снялись Ева Грин, Салливан Стэплтон и Родриго Санторо.

15:30 – «Земля будущего: мир за пределами». Американский экшн 2015 года с Джорджем Клуни и Хью Лори. История о девушке, которая нашла магический жетон, и благодаря нему перемещается в другое временное измерение. Оказывается, что это и есть идеальный мир будущего.

Вечером зрители смогут погрузиться в мир Человека-Паука и посмотреть приключения Питера Паркера в исполнении легендарного Тома Холланда.

18:00 – «Человек паук. Возвращение домой». По сюжету, после окончания противостояния Мстителей пятнадцатилетний Питер Паркер, получив от Тони Старка костюм Человека-Паука, возвращается домой к тетушке Мэй, чтобы продолжить обучение в школе. Его новый ментор, Железный Человек, продолжает следить за Питером и занимается его воспитанием. Паркер обязательно хочет доказать Старку, что он достоин быть частью команды Мстителей. Но пока ему приходится продолжать жить своей обычной жизнью. В Нью-Йорке появляется новый злодей, который ни перед чем не остановится ради своей семьи. Он даже готов уничтожить всех, кто дорог Паркеру, если тот собирается помешать. Вот он, шанс доказать, что Питер не просто подросток, а настоящий герой, даже без костюма.

20:25 – «Человек-Паук: вдали от дома». В этой части Человек-Паук, как и положено, стал героем Нью-Йорка. Он помогает местной полиции ловить преступников. Но и героям нужно отдыхать – поэтому, несмотря на звонки самого директора «Щ.И.Т.а» Ника Фьюри, Питер Паркер вместе с друзьями Недом, Эм Джеем и другими отправился на каникулы в Европу. Старинные красивые города, умиротворение и романтическая атмосфера, чтобы прогуляться по набережной с красивой девушкой – вот что ему сейчас нужно. Но Ник Фьюри его все-таки нашел. Человек-Паук должен разобраться с мистическим появлением созданий-элементалей, угрожающих мирным жителям. Вместе с Мистерио Питер Паркер должен справиться с этой задачей. Отдохнет как-нибудь в другой раз…

22:55 – «Человек-Паук: домой пути нет». Впервые за всю историю Человека-Паука любимый супергерой разоблачен! Питер Паркер больше не может совмещать обычную жизнь и супергеройские обязанности. Чтобы вернуть все назад, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу… Однако ставки растут, и Питер должен почувствовать сполна, что значит быть супергероем!

В течение суток на экране будет размещен красный мак, традиционно символизирующий День памяти. В 12:00 в эфире будет объявлена общенациональная минута молчания.