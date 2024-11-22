1000 днів повномасштабної війни у числах: наші перемоги та втрати

Рівно 1000 днів тому росія розпочала нову фазу своєї агресії в Україні – повномасштабне вторгнення. О 5 ранку 24 лютого 2022 року армія країни-агресорки атакувала наші території з повітря та пішла в наступ суходолом із півночі, сходу та півдня.

За метеріалами Радіо Свобода.

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Ворог рушив на Київ, і паралельно спробував прорвати фронт на півдні та сході, щоб оточити українські війська в ООС. Відтоді бій з російським агресором не припиняється ні на хвилину. Але за підсумками 1000 днів великої війни український схід – міцно стоїть. росіян вигнано з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, звільнено Харківщину, ворога відкинуто з правого берега Дніпра. Поступово, але невідворотно, російсько-українська війна переходить на територію ворога: туди, звідки вона прийшла.

Українські воїни зараз виконують найважливішу роботу у світі. Своїм потом і кров’ю вони день за днем, рядок за рядком пишуть новітню історію України. України, яка є і завжди буде завдяки ним.

Коротка історія 1000 днів великої війни рф проти України: дивись відео просто зараз

1000 днів великої війни рф проти України у числах:

66,9 тисяч км² рф окупувала після 24 лютого 2022;

рф окупувала після 24 лютого 2022; 42,5 тисяч км² звільнили ЗСУ за цей час;

звільнили ЗСУ за цей час; 722 тисячі втрат (вбитими і пораненими) особового складу військ рф, – Генштаб;

2 753 крилатих ракет і 19 073 БпЛА знищили ПС;

знищили ПС; 480 тисяч імовірних втрат нашої армії, – WSJ. Влада заявляє: реальна цифра є значно меншою;

імовірних втрат нашої армії, – WSJ. Влада заявляє: реальна цифра є значно меншою; 13 574 загиблих і 25 969 поранених цивільних, – Офіс Генпрокурора. Реальні цифри можуть бути значно більшими.

У 1000 день з дня початку повномасштабної війни рф проти України президент Зеленський показав, що пережили українці за час повномасштабної війни: