Посольство США в Киеве закрыли из-за возможной атаке рф: что известно

В среду, 20 ноября, Соединенные Штаты Америки закрыли свое посольство в Киеве, поскольку получили информацию об угрозе большой воздушной атаки со стороны россии в этот день. Об этом сообщает посольство США в Украине.

– Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. По соображениям осторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции по нахождению в укрытиях, – объяснили в посольстве.

Cейчас смотрят

Гражданам США советуют «быть готовыми немедленно спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги».

В посольстве не рассказали каких-либо подробностей относительно возможного удара.

Фото Getty Images

Посольство Испании закрывается на день из-за возможной атаке рф: подробности