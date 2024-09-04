Кривий Ріг вибухи сьогодні, 4 вересня: що відомо про ракетний удар

Ночью 4 сентября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Руководитель Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе есть ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре.

– От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пока, слава Богу, все живы, – заявил Вилкул.

Cейчас смотрят

Пострадали 5 человек – три женщины 62, 83 и 84 года, один мужчина 70 лет и одна девочка 10 лет. Госпитализированы в больницу два человека, в том числе девочка. Другим оказана помощь на месте.

Также в городе разрушена гостиница с первого до третьего этажа. Позже стало известно, что пострадали 32 многоквартирных дома, крыши, более чем в тысячи квартир вылетели окна и балконы. Также – четыре учебных заведения, цирк, Дворец молодежи, магазины, объекты бизнеса, автомобили.

– Работают все спасательные, медицинские, коммунальные службы. Выдаются стройматериалы, принимаются заявления на материальную помощь от города. Сформированы бригады коммунальщиков, которые помогут пенсионерам и маломобильным, – рассказал Александр Вилкул.

Фото — Олександр Вілкул