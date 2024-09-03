Ракетний удар по Полтаві. Вже понад 40 загиблих і 180 постраждалих

росіяни вдарили двома балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві сьогодні

Здається, неможливо ненавидіти росіян ще більше. Ні. Можливо.

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Ракетний удар по Полтаві – подробиці та інформація про руйнування

Сьогодні, 3 вересня, російські війська запустили балістку по Полтаві. За словами президента України Володимира Зеленського, сталося влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.

Ракетний удар по Полтаві – загиблі та постраждалі

Внаслідок ракетного удару росіян по Полтаві сьогодні люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. Станом на 14:20 відомо про 41 загиблого.

У терміновому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося: «Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя».

Голова МВС Ігор Клименко о 14:22 повідомив, що рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.