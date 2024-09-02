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Киев взрывы сегодня: что известно об обстреле столицы и области 2 сентября

Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня

Ночью 2 сентября россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву и области. Об этом сообщили в КМВА.

– Удар был комбинирован – крылатыми и баллистическими ракетами. В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БпЛА, – рассказал начальник КМВА, Сергей Попко.

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Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня

В результате работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбили: 9 баллистических ракет «Искандер-М»/KN23; 3 крылатых ракет Х-101; 20 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Боевая работа проводилась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

В результате атаки экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах. По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых – один из них госпитализирован, об этом рассказал глава столицы Виталий Кличко.

Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня
Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня
Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня

По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, пока пожар был ликвидирован. Кроме того, в Святошинском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Повреждены МАФы у станции метро «Святошин», а также окна здания станции метрополитена. Станция работает.

Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня

В Голосеевском районе поврежден корпус котельной. Пожар был ликвидирован. В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня
Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня
Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня

Киевская область взрывы 2 сентября 2024 года

Что касается Киевской области – попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет, сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.По состоянию на 7:30 в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной подстилки и пожар сухой травы в трех районах области.Поступила информация о повреждении 3 частных домов и 2 автомобилей.

Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня
Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня
Київ вибухи сьогодні: що відомо про обстріл столиці та області 2 вересня

Фото — ДСНС Києва, КМВА, Повітряні Сили

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