На высоте 2028 метров: Алексей Гнатковский – о небанальных спектаклях

Участник сразу двух осенних премьер Нового канала – «Хто зверху?» и «єПитання» – рассказал о ежегодной традиции родного театра

Каждый актер имеет в творчестве работу, которую считает знаковой. Заслуженный артист Украины Алексей Гнатковский обрел безумную популярность именно после дебюта в фильме «Довбуш». Его отметили наградами «Чорний лотос» за потрясающую главную роль и «Золотий ліфон», который вручают самым сексуальным украинским артистам. Однако еще до выхода исторической ленты он был хорошо известен в родном Ивано-Франковском драмтеатре, где служит с 18 лет. В его репертуаре множество разноплановых работ, но самая яркая связана с вершинами. За кулисами съемок шоу «єПитання», которое 26 августа в 20:00 стартует на Новом канале, Алексей рассказал о самом высокогорном спектакле.

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– У нас с актерами Франковского драмтеатра есть традиция. Каждый год на День Независимости мы играем перформативный (необычный, в формате живого эксперимента, – прим. ред.) спектакль на горе Поп Иван Черногорский. И это очень круто! Словами не передать эмоции, которые переполняют в эти мгновения, – делится Алексей Гнатковский.

Поп Иван – одна из самых высоких вершин Карпат, высота которой достигает 2028 м. Начиная с 2020 года актеры поднимаются, чтобы устроить театральное действо среди гор. И каждый раз покоряют новым спектаклем.

– Восхождение на гору непростое. Поэтому приходят только зрители, которые очень хотят посмотреть. Это уникальный спектакль, – говорит актер. – Мы играем не только для присутствующих на горе, но прежде всего для Бога и всей Украины. Когда я выступаю на Попиване (ещё одно название горы Поп Иван, – прим. ред.), то ощущение, будто моим зрителем является сам Всевышний. Так что для меня, как и для каждого задействованного в этом актера, это очень большая ответственность. Да и зачем вообще делать что-нибудь, если относиться к этому небрежно?

Смотрите выпуски «Хто зверху?» и «єПитання» с участием Алексея Гнатковского уже этой осенью на Новом канале!