Первая годовщина подрыва Каховской ГЭС: что известно и последствия трагедии

6 июня 2023 года россия взорвала Каховскую ГЭС. российская редерация и ее армия еще раз доказала, что не имеет ничего человеческого. Раз нарушила гуманитарное право, правила ведения войны и совершила военные преступления против мирного населения Украины.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

— Российская армия совершила очередной акт террора — подорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода получит критический уровень (время публикации видео 06:45). Началась эвакуация жителей опасных районов, — сказал глава Херсонской ОВА.

Cейчас смотрят

Чтобы помешать контрнаступательным действиям и убить как можно больше украинцев, россияне перешли к низменной тактике: взорвали Каховскую ГЭС!

В последний раз такие действия совершали нацистские войска Германии.

Какие территории в опасности, когда будет пик прихода воды и что делать оказавшимся в радиусе вероятного затопления — читай дальше.

В результате подрыва высвободились миллионы тонн воды, которая на своем пути сносила все. Даже сегодня Украина не может оценить колоссальный ущерб для природы и установить, сколько людей и животных погибло.

Подрыв Каховской ГЭС: ущерб для Украины

3 июня 2024 года в Міндовкілля сообщили, что вода из водохранилища после подрыва Каховской ГЭС затопила не менее 600 кв. км территорий. По расчетам Госэкоинспекции, ущерб от подрыва Каховской ГЭС окружающей среде составляет более 146 млрд грн.

Согласно отчету правительства Украины и ООН по состоянию на 17 октября 2023 года, прямые убытки инфраструктуре и активам от подрыва Каховской ГЭС оценивались в $2,79 млрд, а размер убытков превысил $11 млрд. Больше всего пострадали энергетический и жилищный сектор.

По оценкам отчета, общие потребности в восстановлении и восстановлении оценили в $5,04 млрд.

Согласно информации Независимой международной комиссии ООН, из-за катастрофы на подконтрольных Украине территориях погибли 33 граждан, 28 получили ранения, более 40 человек считаются пропавшими без вести. Однако подсчитать точное количество пострадавших и погибших на временно оккупированных территориях пока невозможно, ведь оккупационные власти не проводили эвакуацию и не вели статистику.

Тысячи жилых домов полностью разрушены стихией и не подлежат восстановлению.

Украинский эколог, эксперт по заповедному делу и охране биоразнообразия, директор Украинской природоохранной группы Алексей Василюк в комментарии Фактам ICTV рассказал, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС можно разделить на три блока: стекание воды из водохранилища и затопление.

Погибли сотни тысяч копытных и хищных животных, птиц с гнездами, земноводных, пресмыкающихся. Также была уничтожена рыба, раки и пресноводные моллюски из Днепра, потому что они попали в соленое море.

— Погибли насекомые и множество мелких организмов, которые даже не видны невооруженным глазом, но они, например, формируют наши почвы. Именно благодаря мелким микроскопическим животным растительные остатки превращаются в почву. И все это было уничтожено, – рассказал эколог.

Какие территории были в опасности

В правобережных районах Херсона и поселках, где ожидалось затопление, объявили об эвакуации автобусами. В частности, согласно объявлению МВД, это следующие населенные пункты:

Николаевка,

Ольговка,

Львове,

Тягинка,

Понятиевка,

Ивановка,

Токаровка,

Понятиевка,

Приднепровское,

Садовое

частично город Херсон — остров Корабел.

А в Укрзализниці сообщили, что запускают эвакуационный поезд из Херсона в безопасные территории. Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда, добавили в УЗ.

Президент Владимир Зеленский и центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовали видео с взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС. На видео видно, что полностью разрушена плотина и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

В Укрэнерго сообщили, что из-за подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит. Укргидроэнерго пока продолжает анализировать ситуацию. Специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объема воды. Информация будет обновляться.

В ГУР добавили, что подрыв совершили около 2.30 ночи 6 июня.

— Критической отметки вода достигнет примерно в 11 часов, — председатель Херсонского облсовета Самойленко. Вода уже прошла половину пути. В Херсоне частично подтапливает микрорайон Корабел, но в самом городе критической ситуации нет.

Что на территории Каховской ГЭС сейчас

В первые месяцы после затопления то, что раньше было огромным водоемом, превратилось в пустыню. Однако в апреле 2024 года в Каховское водохранилище снова начала прибывать вода.

— Каховское водохранилище в долине Днепра постепенно превращается в исторический Великий Луг — местность, тесно связанная с украинским казачеством. На 150 тысячах гектаров некогда большого водоема образовался густой ивовой лес. Условия, которые образовались на дне Каховского водохранилища, идеальны для прорастания этих деревьев, — рассказал эколог Алексей Василюк в комментарии Фактам ICTV.

Фото Вікіпедія, Telegram