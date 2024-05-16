«Це частина ДНК, частина моєї душі»: зірки Нового каналу – про особливі вишиванки

Наталка Денисенко, Юрий Ткач, Дмитрий Вивчарюк и Евгений Лесничий поделились трогательными историями о вышиванках, ставших для них семейными реликвиями

Всемирный день вышиванки ежегодно отмечают в третий четверг мая. И с каждым годом все больше украинок и украинцев стремятся возрождать наши культурные традиции и надевают в этот день вышитые сорочки. Вышиванка – это не только о красивой одежде, но и о том, что соединяет наше прошлое с будущим. Ведь она объединяет поколение и сохраняет память о семейных традициях. Звезды Нового канала эксклюзивно поделились рассказами об особых вышиванках ручной работы, которые им передали родные.

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Наталка Денисенко, актриса сериалов «Зв’язок» и «Будиночок на щастя»

– Однажды я принимала участие в фотопроекте, где примеряла традиционные украинские костюмы, которым по 100 или даже 200 лет. Наряжаться в одежду, сделанную руками наших украинских женщин когда-то давно, – это невероятные ощущения. У меня были мурашки по коже, когда примеряла наряд своей родной Черниговской области, – вспоминает Наталка Денисенко. – В моем гардеробе много современных вышиванок украинских брендов. Очень их люблю! Но есть одна особая сорочка, которой 40 лет. Ее собственными руками вышила моя мама, еще когда была студенткой. А ткань ткала и сшивала еще моя бабушка. Хотя, на первый взгляд, она и выглядит очень просто, для меня это очень ценная вещь! Я ее храню в особом месте в гардеробной комнате. Очень хотела бы передать эту вышиванку следующим поколениям.

Юрий Ткач, судья шоу «Розсміши коміка по-новому»

– Скажу так, вышиванка – это часть моего образа. Ведь в «Одного разу під Полтаво» на протяжении десяти лет съемок национальный наряд был неизменным образом персонажа Юрчика. Он не снимал вышиванку почти никогда. Поэтому очень многие ассоциируют меня с ней, – говорит Юрий Ткач. – В моем гардеробе тоже невероятное количество вышиванок. Некоторые на меня уже большие, некоторые маленькие. Некоторые не ношу, потому что они, как говорится, непрезентабельно выглядят. Но выбросить вышиванку мне не позволяет сердце! Поэтому сорочки просто красиво сложены в моей, как я называю, коллекции. Вышиванки надеваю довольно часто – на разные мероприятия, встречи, благотворительные ивенты. Для меня украинская сорочка – это часть ДНК, часть моей души.

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала «Зв’язок»

– Я надеваю вышиванку не только на праздники, и у меня их много – разных видов, разных стилей. В одну из них я был одет на своей свадьбе. Это специальная сорочка, вышитая старым стеклом, которую еще моему папе дарили на свадьбу. И я тоже в ней женился. А к этой вышиванке у меня был галстук из бисера, вышитый в буковинском стиле, – рассказывает Дмитрий Вивчарюк. – На разные торжественные события и мероприятия пытаюсь ходить в вышиванке, потому что это такой маячок нашей украинской культуры. Надеть любую брендово-трендовую вещь можно всегда, а о своем мы забываем, хотя оно действительно крутое! Модное, стильное, к тому же наше!

Евгений Лесничий, актер сериала «Голова»

– По-моему, в вышиванке – целый код нации. Это то, что объединяет украинцев многие годы. Некий исторический qr-код. У меня есть сорочка, которую вышили бисером родственники из села. Очень горжусь этим. Так радовался, когда узнал ее происхождение, – поделился Евгений Лесничий. – Также с вышиванкой связаны воспоминания со съемок первого сезона «Голови». Помните серию о празднике Ивана Купала, где мы были в национальных костюмах? Та синяя сорочка мне очень понравилась! И фишка в том, что синий – это цвет покоя, гармонии и преданности. А он идеально подходит моему персонажу Антону. Не знаю, это был такой замысел или просто совпадение.

Новый канал присоединяется к поздравлениям с Днем вышиванки! Пусть ваша вышитая сорочка будет для вас символом национальной гордости и украсит вашу жизнь яркими красками!