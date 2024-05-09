Модні пропозиції для тих, хто шукає натхнення для вуличного стилю на сезон весна/літо 2024

У 2024 році прихильникам вуличного стилю дизайнери запропонували чимало цікавих ідей. Що саме? Читайте далі!

Які шорти популярні у 2004 році

Влітку та навесні шорти на першому плані. Їх можна стилізувати так:

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Моделі оверсайз довжиною до коліна заправити у сорочку, й створити офісний варіант.

Мінішорти поєднати з довгою сорочкою у тому ж кольорі, підперезану контрастним поясом, щоб підкреслити тендітний силует.

Комбінезон с короткими шортами носити окремо або поєднувати з топами та куртками, щоб додати більше кольору та текстури.

Короткі шорти поєднати з чорними колготками, довгою сорочкою та плащем, що дозволяє створити цікавий, при цьому скромний наряд.

Атласні боксери з зав’язками на талії скомбінувати з коротким топом.

Плісовані шорти до коліна, пошиті з бавовни або льону, поєднати з короткою майкою.

Шорти-карго з кишенями доповнити футболкою до пояса, й створити невимушений силует.

Коли будете працювати над луком, не забувайте про гармонію. Шорти мають доповнювати образ, а не виділятися з загального образу.

Футболки, популярні у 2004 році

Якщо казати про дизайн футболок, то влітку переважатимуть такі тенденції:

Пастельні кольори — м’ятно-зелені, лавандові, рожеві, ніжно-блакитні.

Мінімалістична графіка за принципом «чим менше, тим ліпше».

Графіки з яскравими візуальним ефектами.

Геометричні абстрактні дизайни.

Астрологічні, космічні, футуристичні теми.

Довжина футболки може бути різною — до пояса, середини стегна, довга. Головна вимога — вона має вписуватися в ансамбль.

Короткі спідниці — тренд сезону

Влітку та навесні популярні короткі спідниці різних фасонів — прямі, асиметричні, плісовані. Вони можуть бути як однотонні, так і з цікавими принтами. Міні добре поєднуються з сорочками, футболками, топами, куртками, піджаками та іншим одягом. Спідниці можна носити з туфлями, босоніжками, чоботами, як на каблуках, так і без них.

Худі та толстовки 2024

У прохолодну погоду врятує худі або толстовка. Цього року зверніть увагу на такі моменти:

Популярні моделі з ефектом потертості, ретро-принтами або вишивкою.

Не втрачають актуальності вироби оверсайз.

У моді толстовки з текстурної тканини (трикотаж, вельвет, стьобані візерунки), що дозволяє створити цікаву глибину та контраст.

Мають попит монохромні моделі у стилі мінімалізму, без зав’язок, кишень кенгуру та люверсів.

Моделі з блискавкою до середини врятують у дні, коли погода постійно змінюється. Коли спекотно, можна розстібнути толстовку, коли холодно — застібнути.

Якщо шукаєте цікавий малюнок, придивіться до логотипів, що нанесені методом тиснення. Такий варіант дозволяє створити тонкий, але вишуканий стиль. Також цікаво дивляться толстовки з рельєфними об’ємними принтами або графікою з 3D-ефектом.

Які штани актуальні у сезоні весна/літо 2024

Коли йдеться про літні штани, переважають такі тенденції:

широкі моделі;

прямий крій;

кльош;

моделі золотого або срібного кольору;

карго з кишенями;

капрі.

Загалом, дизайнери цього року запропонували чимало цікавих ідей. Модельєри прагнуть підкреслити довжину ніг, тому в останніх колекціях можна побачити чимало виробів з високим поясом й штанинами до підлоги.

На що треба зважати при створенні стильного лука

Головні вимоги вуличного стилю — індивідуальність, зручність, комфорт. Тому, коли працюватимете над образом, враховуйте не лише, наскільки вдало він виглядатиме, але й такі моменти:

Вибирайте легкі матеріали, що забезпечують якісну вентиляцію, швидко сохнуть (бавовна, льон, спеціальні технологічні тканини). Це дозволять вашому тілу дихати в спеку й не упріти.

Віддайте перевагу вільному та легкому крою, що не обтягує. Так ви зможете вільно рухатися та відчувати себе комфортно у спекотну погоду.

Створити гарний та невимушений образ допоможуть журнали мод, а також вебсайти, що висвітлюють цю тему. Придивіться до фото моделей, аксесуарів, а також методів, що використовують стилісти, щоб зробити певний акцент.

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