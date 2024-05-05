Фірмові паски та освячення кошиків у колі найрідніших: як зустрінуть Великдень зірки Нового каналу

Дарья Петрожицкая, Назар Заднепровский, Наталья Денисенко, Богдан Шелудяк и Алина Кошарная поделились пасхальными традициям.

Аромат свежеиспеченных пасочек, битва пасхальными яйцами, церковный перезвон, а в сердцах людей – искренняя вера в чудо. Именно Пасха является одним из самых важных и любимых семейных праздников украинцев. Несмотря на сложные обстоятельства, уже третий год мы встречаем Воскресение Христово с верой в нашу победу, потому что этот праздник дарит надежду. Для звезд Нового канала Пасха – это еще одна возможность встретиться с самыми дорогими людьми и сохранить семейные ценности и традиции.

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Дарья Петрожицкая, актриса сериала «Будиночок на щастя»

– В моей семье всегда была традиция печь паски, но по форме они больше напоминали кексы. Дело в том, что мама сохранила посуду от нашего с сестрой детского питания и всегда использовала ее вместо формочек. А еще особенными наши пасочки делала не только форма, но и верхушка. Мы поливали их не белой глазурью, а шоколадом и называли афропасками (смеется). Эту традицию переняла и я, пекла в тех же формочках, из которых меня, в сущности, кормили в детстве. Последние четыре-пять лет из-за большой занятости и отсутствия родных рядом я эту традицию нарушала. Но в этом году хочу попробовать снова испечь фирменные паски, потому что рядом есть сестра. Знаю, что она и часть друзей будут рады их съесть.

Наталка Денисенко, актриса сериалов «Зв’язок» и «Будиночок на щастя»

– У нас есть обязательная традиция на Пасху – всей семьей встречаться у бабушки. Но поскольку сейчас мой муж (украинский актер Андрей Фединчик – прим. ред.) в командировке в ВСУ, собрать семью вместе не получится. Я обязательно передам ему и его побратимам пасхальную корзину. А мы с сыночком Андрюшей поедем к родителям в Чернигов. Там всегда невероятно сильная энергетика и приятная атмосфера. В родительской квартире слышны колокола из церкви, это такое особое воспоминание из детства. Хочется его повторять каждый год.

Богдан Шелудяк, ведущий шоу «Хто зверху?»

– Признаюсь, я не религиозный человек. Паску ни разу в жизни не святил. Но пасхальные традиции в семье придерживались. Поскольку у меня была религиозная бабушка, для нее это было очень важно. Она всегда ночью ходила освящать корзину и к утру ждала нас. Мы собирались все вместе, начинали свой день с освященной пищи и бились пасхальными яйцами. Но, к сожалению, в прошлом году бабушки не стало. Сейчас эстафету, можно сказать, принял муж моей сестры. Он тоже религиозный человек, ходит в церковь все святить и приносит семье. Поскольку все мои родные сейчас живут в Киеве, то, думаю, утром на Пасху в этом году мы соберемся вместе, как когда-то.

Алина Кошарная, актриса сериала «Зв’язок»

– Во-первых, Пасха – это семейный праздник. Поэтому мы с родными всегда собираемся за большим столом. С детства помню, как всей улицей шли на службу, а потом святили пасхальные корзины до восхода солнца! Кстати, мы с мамой стараемся всегда печь паски самостоятельно, по рецепту бабушки. В жизни не пробовала вкуснее, чем наша семейная. Также всегда традиционно подходим к вопросу о красоте стола. Красим яйца только природными красителями, украшаем верхушки пасочек. Я обожаю это делать! Это как отдельный вид искусства для меня.

Назар Заднепровский, актер сериала «Будиночок на щастя»

– В нашей семье на Пасху все классически. Жена очень следит за этим. Единственное, я один из всей семьи из-за диабета не очень соблюдаю строгий пост, вынужден подъедать (улыбается). Всю Украину поздравляю с Пасхой!

Поздравляем всех зрителей Нового канала с Пасхой! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь, уют и добро!