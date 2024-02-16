Бабця з квітами на Хрещатику та донати маленьких українців: зірки Нового каналу – про добрі справи

Каждый год 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Мы живем в тяжелое время полномасштабной войны, когда особенно важны поддержка и добро. Так что давайте делать больше спонтанных приятностей для знакомых и незнакомых, для военных и волонтеров! Своими историями и мыслями к этому призывают актеры и ведущий Нового канала.

Виталина Библив, актриса сериала «Будиночок на щастя»

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– Я хочу поговорить о детях, которые совершают добрые поступки по отношению к стране, – говорит Виталина. – Они поют песни, вышивают, продают что-то, а потом эти деньги переправляют в благотворительные фонды. Помню девочку, которая принесла около 25 тысяч собственных средств в Фонд Сергея Притулы. Также вспоминаю мальчика, которому подарили на день рождения дрон, а он занес его и попросил передать военным. А еще малыш, который спел песню о Пасхе и поднял этим всем настроение. Мне хочется собрать всех маленьких украинцев вместе, обнять их и расцеловать. Если у нас такие дети, мы обязательно победим!

Богдан Шелудяк, ведущий шоу «Хто зверху?»

– В апреле прошлого года умерла моя бабушка, с которой мы были очень близки. Сложный период, – говорит Богдан. – История, о которой хочу рассказать, случилась где-то в мае, когда мы с друзьями катались на мотоциклах. Тогда сделали остановку на Крещатике, и к нам подошла бабушка с цветами. От нее была такая светлая энергетика! «Мальчики, вам не нужна розочка?» – очень интеллигентно предложила старушка. В тот момент меня «пробило». Она так сильно напомнила мою бабушку! Я словно провалился в глубины своего сознания. Когда пришел в себя, подумал, что обязательно должен что-то для нее сделать. Взял все наличные деньги, которые у меня тогда были, и просто отдал бабушке. Сказал, что желаю ей всего самого лучшего. Она такая: «Ой, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». В тот вечер почувствовал облегчение. Не знаю, чем это было обусловлено. Я всегда стараюсь помогать пожилым людям, когда они продают яблоки или еще что-то. Но эта история особенно запомнилась.

Александр Сугак, актер сериала «Звʼязок»

– Сейчас для меня самым большим проявлением добра являются дети, которые благодарят защитников и делают то, что умеют, ради донатов. К примеру, продают браслетики сделанные собственными руками, играют в шахматы на улице. Такие поступки пробирают до слез! – делится Саша. – Еще помню историю, как в родной Виннице мне помогла незнакомка. Я привык, что в любом городском транспорте можно рассчитаться картой. Поэтому был абсолютно уверен, что к продвинутым относится и маршрутное такси. Однажды утром очень торопился. Заскочил в маршрутку и пытался заплатить картой, но выяснилось, что этот валидатор для этого не предназначен. И я впал в отчаяние, ведь очень опаздывал и не имел наличных, чтобы заплатить за проезд. Но какая-то добрая женщина предложила заплатить за меня. Она посочувствовала мне и рассчиталась. Но на этом история не окончилась. У меня в кармане была пачка леденцов. Я достал их и сказал: «А вы не против, если я отдам за билет конфетами?» (улыбается). И мы искренне рассмеялись.