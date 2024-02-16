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Авдеевка: в США считают, что город в скором времени может перейти под контроль рф

Авдеевка: в США считают, что город в скором времени может перейти под контроль рф

В Авдеевке Донецкой области сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов.

— Мы получаем сообщение от украинцев, что ситуация критическая, и российские войска продолжают давить на украинские позиции каждый день. Есть угроза, что Авдеевка перейдет под контроль России, – сказал Кирби.

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По его словам, во многом это связано с тем, что украинские войска на местах оканчивают артиллерийские боеприпасы.

— Россия волна за волной посылает новобранцев на штурм украинских позиций, и поскольку конгресс пока не принял законопроект о дополнительной военной помощи, мы не смогли дать Украине артиллерийские снаряды, в которых они отчаянно нуждаются, чтобы сорвать российские атаки, — рассказал Кирби.

Он отметил, что российские войска сейчас подходят «фактически к украинским окопам в Авдеевке» и начинают подавлять украинскую оборону.

– Цена бездействия Конгресса очень велика и легла на плечи украинских солдат. Нам нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный законопроект о национальной безопасности без дальнейших промедлений. Если Палата республиканцев не будет действовать в ближайшее время, то, что происходит сейчас в Авдеевке, вполне может произойти где-нибудь на этом фронте, — сказал Кирби.

Авдеевка: в США считают, что город в скором времени может перейти под контроль рф

Разрушенный коксохимический завод, когда-то являвшийся опорой экономики на восточном Донбассе, вероятно, станет последней украинской крепостью в Авдеевке, за которую ведутся боевые действия с 2014 года. Об этом пишет The Washington Post.

– Авдеевка потенциально является первым критическим испытанием для нового главнокомандующего Украины генерал-полковника Александра Сырского, которого на прошлой неделе назначил президент Владимир Зеленский и который должен решить, как и когда признавать поражение и отступать, – пишет издание.

Что известно о наступлении на Авдеевку с октября 2023 года

Авдеевка: в США считают, что город в скором времени может перейти под контроль рф

С 10 октября российские войска начали штурмовать Авдеевку Донецкой области, граничащую с оккупированным в 2014 году Донецком колоннами техники. Этот этап обороны города назвали «большое наступление на Авдеевку». Тогда командир спецроты Максим «Лютий» говорил о около 60 единицах тяжелой техники, которая атаковала украинских защитников в течение двух дней.

По состоянию на конец декабря 2023 года российские войска дошли до самого города и атаковали с 20-30 направлений, разведал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш. Он говорил о третьей волне штурмов Авдеевки.

Авдеевку обстреливали из всех имеющихся видов вооружения, в январе российские войска начали засыпать город авиабомбами: с 1 по 12 января, приводил данные глава МВА, российские войска применили по Авдеевке 154 крылатых авиабомба за 12 дней января. Впервые КАБ они начали использовать с конца августа и за прошлый год сбросили 146 авиабомб.

30 января в Авдеевке осталось менее тысячи жителей.

14 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой подтвердил в Авдеевке несколько дней продолжаются уличные бои.

В начале февраля в город начали прорываться российские диверсионные группы.

— Как таких уличных боев нет, конечно, какие-то ДРГ пытаются пройти в город, пройти по улицам, но ребята это отрабатывают, — говорил 6 февраля Виталий Барабаш.

11 февраля командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о том, что в Авдеевку направили «свежие силы». А 13 февраля спикер 110-й ОМБр подтвердил, что в город перебросили дополнительные подразделения, а силы их бригады впервые за два года вывели на ротацию.

15 февраля 3-тя окрема штурмова бригада подтвердила, что их перебросили в район Авдеевки для подкрепления Сил обороны Украины.

Фото — AP, Александр Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

За матеріалами Суспільного

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