«Зоре світова на варті знань!» – Даша Астафʼєва стала ведучою шоу Нового каналу

Компанию Даше в новой игре «Хто знає?» составят капитаны команд Владимир Дантес и Фима Константиновский. Премьера проекта – весной 2024 на Новом канале

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12 вопросов, две команды, одна ведущая, интеллектуальный азарт и немного удачи – что может объединять это все? Неповторимое квиз-шоу «Хто знає?» на Новом канале! Совсем скоро Starlight Production начнет снимать проект, которому нет аналогов в Украине. А пока Новый канал узнал закулисные подробности и готов поделиться с вами. Раскроем секрет: ведущую и капитанов команд вы уже обожаете!

Немного о правилах квиз-шоу. В «Хто знає?» принимают участие две команды, состоящие из двух участников – неизменного капитана и звездного гостя. Модератором телеигры является ведущая. На экране в студии представлено 12 секторов, на каждом – вопрос на определенную тематику. Команды должны выбрать один ответ из трех вариантов. После этого в студии показывают видеоподтверждение правильного. Если команда угадала, то зарабатывает деньги. Победителями квиз-шоу становятся участники, которые накопят их больше. Эти деньги уходят на донаты.

– «Хто знає?» это адаптация успешного формата Who Knew [дистрибьютор – Fremantle], который берет начало от оригинальной немецкой версии квиз-шоу Wer weiß denn sowas? Команда консультантов проекта помогла нам перенять интересные фишки из каждой страны, где уже адаптировали шоу. И, конечно, будем вносить кое-что свое. К примеру, у нас победители забирают подарок за эрудированность, который будет передаваться капитану каждую неделю. Но мы подготовили классные презенты и для команды аутсайдеров, – с улыбкой делится руководитель проекта «Хто знає?» Максим Пастухов.

Во время кастинга тщательно отбирали из желающих тех, кто идеально подойдет на роль капитанов и ведущего.

– Мне и исполнительному продюсеру Диме Виноградову даже пришлось поработать статистами: из-за воздушной тревоги актеры, которые должны были исполнить роль звездных гостей в студии, не смогли приехать, – рассказывает Максим Пастухов. – Но нам удалось выбрать лучшее трио: капитанами команд стали Вова Дантес и Фима Константиновский, а ведущей – Даша Астафьева. Уверен, что наша версия проекта получится гораздо более веселой и оригинальной. Ведь у нас сексуального интеллекта прибавит Даша, а неординарного юмора – Фима и Вова.

Для Даши Астафьевой роль ведущей в подобном шоу станет первой. Однако она уверена: «Хто знає?» выйдет в топы.

– Будущий опыт меня немного пугает. Однако я готова к новым ощущениям! Этот проект для меня очень интересен и важен. И уверена, что смогу побудить зрителей развиваться и становиться умнее. Зоре світова на варті знань! – улыбается Даша Астафьева. – А еще я обожаю Фиму и Вову, потому что этих двух умничков отличает чувство юмора и человечность. Так что шоу «Хто знає?» будет топ.

Карьера Владимира Дантеса в свое время началась именно с проекта Нового канала «Фабрика зірок».

– У меня было очень много шансов снова вернуться на Новый канал, но как-то не складывалось. Сейчас понимаю, что хотелось бы задержаться здесь подольше, чтобы вместе развиваться и становиться еще круче, сильнее, – говорит Вова Дантес. – Коллеги по «Хто знає?» для меня, как и я для них, не звезды, а прежде всего классные друзья. Мне комфортно с Дашей и Фимой, поэтому, думаю, зрители почувствуют наш душевный домашний коннект.

Фима Константиновский ворвался сразу в два проекта Нового канала после длительного перерыва. И оба они – классные квиз-шоу! Одно из них – «Поле» – уже отснято и готовится к премьере 7 марта в 20:00.

– Трудно сравнивать «Поле» и «Хто знає?» Ведь в «Поле» я ведущий и, так сказать, один против всех. Во время съемок должен был управлять толпой участников, держать все под контролем, – делится Фима Константиновский. – А «Хто знає?» – это еще один крутой проект, в котором мне как человеку, любящему импровизировать и разгонять шутки, будет легче. К тому же очень хочется выиграть у Дантеса (улыбается). Объединяет «Поле» и «Хто знає?» то, что во время просмотра можно как посмеяться, так и узнать что-нибудь новое!

Весной проветрить голову с Дашей Астафьевой, Фимой Константиновским и Вовой Дантесом можно будет в шоу «Хто знає?» Весна покажет, кто играет, а кто знает!