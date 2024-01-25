День рождения Владимира Зеленского 2024: сколько лет президенту Украины

Главе государства исполнилось 46 лет

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 25 января 2024 года, исполнилось 46 лет во время полномасштабной войны, которую развязала россия.

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Биография президента

Свой путь Зеленский начал в Кривом Роге Днепропетровской области. Президент родился в 1978 году в семье профессора кибернетики. В связи с работой отца в детстве он прожил четыре года в монгольском Эрденете.

Вернувшись в Кривой Рог, будущий президент всерьез заинтересовался творчеством – играл в театре миниатюр.

В 1995-2000 гг. учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста. В университете стал участником местной команды КВН «Запорожье-Кривой Рог-Транзит». С 1997 по 2003 год был актером, сценаристом, художественным руководителем команды Клуба веселых и сообразительных «Квартал 95». 2003-2011 гг. – художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия «Квартал 95». 2011-2012 гг. – генеральный продюсер в частном акционерном обществе «Телеканал «Интер». 2013-2019 гг. – художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия «Квартал 95». Основатель ОО «Молодежный центр «Лига смеха».

В творческом активе 10 полнометражных игровых фильмов. Обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф». Является также обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

21 апреля 2019 был избран Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принял присягу перед народом Украины как Глава государства.

Что о Зеленском пишут мировые СМИ?

Лучшие слова, характеризующие, что же о Зеленском пишут в мировых СМИ, написали в одном из материалов CNN: «Если когда-то какой-то лидер олицетворял свою нацию, то это Владимир Зеленский».

— Непреклонное, дерзкое, гражданское лицо вынуждено одеть зеленую военную форму, украинский президент провел среду в Вашингтоне, округ Колумбия, во время своей смелой первой поездки за пределы своей страны после жестокого, непровоцированного вторжения России в феврале. Он выразил благодарность Америке за помощь оружием и боеприпасами на многие миллиарды долларов, но дал понять, что никогда не перестанет просить о большем, — говорится в материале CNN.

Британское издание The Guardian сравнило поездку Зеленского с визитом Уинстона Черчилля в США во время Второй мировой войны.

– Черчилль провел пресс-конференцию с президентом Франклином Рузвельтом и присоединился к нему в церемонии зажигания Национальной рождественской елки. Он также обратился в Конгресс в зале Сената 26 декабря 1941 года. В конце своей получасовой речи он показал V в знак победы, а один репортер заметил: «Эффект был мгновенным, электрическим. Аплодисменты переросли в рев». Аплодисменты снова превратились в рев, когда Зеленский, вспомнив Черчилля, заявил: «Украина держит свои позиции и никогда не сдастся», — пишет издание.

Также невозможно не вспомнить, что наш Президент стал человеком 2022 года по версии самых авторитетных мировых изданий – Time, Financial Times, Profil. Зеленского назвали лидером, который «разбудил Запад». Financial Times даже сравнил президента с легендарным британским премьером Уинстоном Черчиллем.

Кроме того, читатели Time и Politico также признали Зеленского самым влиятельным человеком мира и Европы.

В октябре 2023 года журнал Time снова посвятил обложку и главную статью президенту Украины. На обложке разместили цитату Зеленского:

— Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я.

А в самой статье говорилось о том, с каким трудом столкнулся Зеленский, чтобы удержать внимание международного сообщества к войне в Украине.

В ноябре того же 2023-го издание Politico отдало украинскому президенту первое место в категории «Мечтатели» в своем ежегодном рейтинге самых влиятельных фигур Европы.

Пережил более 10 покушений на жизнь

По данным иностранных СМИ, с 24 февраля 2022 года Зеленский пережил более 10 на свою жизнь со стороны россии. По информации источника, по крайней мере две попытки удалось предотвратить благодаря разведывательной информации США, которую предоставил Бернс во время своего визита в украинскую столицу, указывало The Independent.

Фото Instagram, Associated Press, Офіс президента