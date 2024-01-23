Обстрел Украины сегодня: что известно об атаке на Киев, Харьков и другие города 23 января 2024

Сегодня утром, 23 января, россияне нанесли удары крылатыми и баллистическими ракетами по территории Украины. Больше всего пострадали Киев, Харьков и Павлоград Днепропетровской области. По состоянию на 8:45 известно о пяти жертвах ракетных обстрелов и по меньшей мере 40 пострадавших. Противовоздушная оборона уничтожила 21 российскую ракету.

Пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали из-за массированного обстрела Украины во вторник, 23 января. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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– Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют преступления, – рассказал он.

Ракетный удар по Киеву 23 января

В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на 10:30 известно, что пострадали 20 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадавшая живая.

Повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.

В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты – жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу — горели автомобили.

В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.

В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома — без возгорания и вблизи территории детского сада — тоже без дальнейшего горения.

Все экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков.

Киевщина

Спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Есть пострадавшие от обломков. Об этом сообщил глава КОВА Руслан Кравченко.

По предварительной информации, в результате падения обломков ракет пострадали три человека. Пока им предоставляется первая помощь. В нескольких общинах повреждены три многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки, 10 легковых автомобилей, кафе. Ликвидируют пожар на парковке возле одного из жилых комплексов.

Днепропетровская область

Из-за ракетной атаки войск России по Павлограду на Днепропетровщине утром 23 января, предварительно, погиб один человек. Еще одной медики оказывают необходимую помощь, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Повреждены инфраструктура, две школы и восемь многоэтажек.

Харьков

Оккупанты попали в два многоэтажных дома. В одном из домов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

По состоянию на 10:20 количество раненых в Харькове возросло до 42 человек, среди них четверо детей, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов. По его данным, дети находятся в состоянии средней тяжести.

— Произошедший обстрел очень серьезный. Было две волны. Это ночное и утреннее. Многие пострадавшие. Есть 28 раненых, двое погибли, под завалами еще есть люди. ГСЧС работает, очень много разрушений. Отключено электроснабжение на Северную Салтовку, теплоснабжение. Есть утечка газа, отключены несколько микрорайонов, – рассказал городской голова Игорь Терехов.

По состоянию на 10:30 уже известно про 4 погибших.

Фото — Суспільне, Telgram, соцмережі