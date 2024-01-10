Как получить помощь от Красного Креста? Контакты по городам Украины и инструкция

Кабмин с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины запустили новую программу выплат для вынужденных переселенцев

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 26 апреля, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Кто может получить помощь от Красного Креста?

Помощь могут получить все вынужденные переселенцы, которым пришлось покинуть места постоянного проживания из-за полномасштабной войны россии против Украины.

Как получить помощь от Красного Креста?

Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн на человека. Выплаты будут производиться на основе имеющихся сведений информационной базы внутриперемещенных лиц.

– Для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат около 1 млн человек. Преимущество будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий, — пояснил премьер.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основе сведений из Единой информационной базы о внутриперемещенных лицах и с информационной платформы «єДопомога».

Также в Украине продолжают работать и другие программы для вынужденных переселенцев: по 2 000 грн от правительства каждому взрослому и по 3 000 грн на ребенка.

Чем еще может помочь Красный Крест?

Дополнительная помощь внутренним переселенцам от Красного Креста

Самые уязвимые категории населения из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в столице после 24 февраля 2022 года, имеют возможность получить сертификат на покупки в сети «Сильпо».

Получить ваучеры (которыми можно рассчитаться в сети супермаркетов по всей территории Украины), могут внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в г. Киеве (первый этап программы), а именно:

лица с инвалидностью I группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет;

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту в возрасте до 16 лет;

Какие документы нужно иметь для получения помощи

Для получения сертификатов на 500 гривен лица, имеющие право на такую ​​помощь и обратившиеся за ней, должны иметь при себе следующие документы:

Лица с инвалидностью I группы:

паспорт;

идентификационный код;

справку о статусе перемещенного лица;

справку назначения группы инвалидности.

Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет:

паспорт;

справка перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

справку назначения группы инвалидности.

Семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет:

паспорт;

справки перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельства рождения детей.

Семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сирота в возрасте до 16 лет:

паспорт;

справку перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

распоряжение об опекунстве.

Как получить деньги

Помощь оказывается уязвимым категориям населения, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о ВПЛ, а также из числа людей, подавших заявку на получение помощи через информационную платформу «єДопомога» edopomoga.gov.ua.

Чтобы получить финансовую помощь от Красного Креста, нужно только соответствовать двум вышеуказанным критериям и не нужно дополнительно регистрироваться или предоставлять персональные данные. Информацию о гражданах в МККК передает Министерство социальной политики Украины.

Если вы отвечаете критериям, ждите SMS-сообщения от МККК (Международного комитета Красного Креста) о включении в программу финансовой помощи и SMS-сообщения от «ПриватБанка». Деньги будут начислены непосредственно главе семьи двумя способами:

на банковский счет, указанный в реестре Минсоциальной политики;

наличными в любом отделении «ПриватБанка».

Получить деньги можно в течение 30 дней с момента получения SMS-сообщения. По истечении этого срока средства возвращаются в МККК.

Чтобы получить консультацию по присоединению к программе, можно позвонить на правительственную горячую линию по бесплатному телефону 1545. Если у вас возникли вопросы, связанные с выплатами, обратитесь в Контактный центр МККК по телефону 0 800 300 155.

Фото — Facebook Uniсef Ukraine, Червоний Хрест України

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