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Рисовал всю ночь: Фима Константиновский разыгрывает свои картины для помощи ВСУ

«Малював усю ніч»: Фіма Константиновський розігрує свої картини для допомоги ЗСУ

Ведущий проекта Нового канала «Поле» впервые проводит аукцион собственных рисунков и надеется получить не менее 20 тысяч гривен за каждый

На что только не идут волонтеры ради закрытия сборов: сочиняют песни, записывают видео со звездами, устраивают тематические розыгрыши и публикуют трогательные сообщения. А ведущий шоу «Поле», которое Новый канал покажет уже этой весной, Фима Константиновский ради военных решил погрузиться в творчество. Всю ночь он рисовал оригинальные полотна, чтобы выставить их на аукцион в своем Instagram. Вырученные средства направит на помощь ВСУ! Торги за картины авторства Фимы продлятся до 11 января.

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– Считаю, что любой инфоповод нужно превращать в помощь нашим защитникам. А в последнее время живопись стала очень популярной. Особенно сомнительная. Недавно я тоже решил попробовать. Хотя не очень справился, потому что у меня картины получились не такие уж плохие, – шутит Фима Константиновский. – Итак, анонсирую аукцион! Рисовал сам, всю ночь. Начал около двух, а закончил в десять утра. Создавал, думал, переделывал, совещался со своей командой «Дніпро». И нарисовал четыре картины с названиями Match, «Регіна», «Всесвітній Потап», «Наївність». Это мой первый опыт. Когда появляются идеи, стараюсь сразу их воплотить. А потом смотрю на результат и делаю выводы.

«Малював усю ніч»: Фіма Константиновський розігрує свої картини для допомоги ЗСУ

Звездный волонтер устроил художественный аукцион в Instagram. Согласно правилам, каждый желающий пишет в комментариях под соответствующим постом название картины и сумму. Следующий ход другого участника – 500 гривен.

– Аукцион продлится до 20:00 11 января. Все деньги – на ВСУ, – подчеркивает ведущий «Поля». – На сегодняшний день уже предлагают за Match 10 000 гривень, «Наївність» – 8000, «Регіну» – 4000, а за «Всесвітнього Потапа» – 3000. Хотел бы, чтобы дошло хотя бы до 20 тысяч за каждую. Нужно закрыть несколько важных сборов и помочь военным, поэтому надеюсь, что картины разойдутся нормально (улыбается).

  • «Малював усю ніч»: Фіма Константиновський розігрує свої картини для допомоги ЗСУ
  • «Малював усю ніч»: Фіма Константиновський розігрує свої картини для допомоги ЗСУ
  • «Малював усю ніч»: Фіма Константиновський розігрує свої картини для допомоги ЗСУ
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Смотрите премьеру развлекательного игрового шоу «Поле» с Фимой Константиновским уже этой весной на Новом канале!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. По правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.

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