рф обстреляла Южноукраинскую АЭС: что известно о последствиях обстрела

Российские войска обстреляли Южноукраинскую АЭС ночью, с 18 на 19 сентября. Что известно о последствиях, читай на страницах Нового канала

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Обстрел Южноукраинской АЭС

В 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщили в «Энергоатоме». Мощный взрыв произошел всего в 300 м от ядерных реакторов.

Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи. Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Обстрел Южноукраинской АЭС: момент прилета

Камеры слежения зафиксировали мощный ракетный удар по территории Южноукраинской АЭС. Видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, и прокомментировал:

«‎Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно».

Обстрел Южноукраинской АЭС: последствия

На фото – воронка от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Ее диаметр – 4 м, глубина – 2 м.