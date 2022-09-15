Автомобиль Зеленского попал в ДТП: что известно на сейчас

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве ночью, с 14 на 15 сентября, во время комендантского часа. Об этом сообщил его спикер Сергей Никифоров. Что известно об инциденте к этому часу – читай в материале Нового канала

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«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено», – написал Никифоров. После инцидента Зеленский появился в социальных сетях с традиционным вечерним обращением к украинцам:

Также известно, что медики оказали помощь водителю легковушки. После чего мужчину на автомобиле скорой помощи доставили мужчину в больницу. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.