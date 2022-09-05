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В Украине запустили горячую линию для поддержки детей и семей, получивших острую психологическую травму в результате войны

В Украине запустили горячую линию для поддержки семей и детей пострадавших от войны

Война пришла в наши дома врасплох и не оставила никого в стороне. Некоторые семьи смогли вовремя уехать из зоны боевых действий или оккупационных территорий. Сейчас они находятся в относительной безопасности, однако продолжают слышать воздушные тревоги, ежедневно читают шокирующие новости и получают огромное количество стресса, изнутри влияющего на их психоэмоциональное состояние.

К сожалению, в Украине существует распространенное заблуждение, что люди способны бороться со стрессом без помощи психолога. Взрослые, особенно родители, которые испытывают ответственность за детей, пытаются быть сильными, смелыми, держать эмоции в себе. Это впоследствии приводит к обратному эффекту, ведь под постоянным эмоциональным гнетом человек теряет возможность держаться на плаву.

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Поэтому ОО «Центр социального лидерства» в рамках благотворительного социального проекта «КРУГ ЗАБОТЫ» запустил горячую линию, где психологи будут оказывать квалифицированную помощь детям и их родителям, пережившим психотравмирующие события во время войны.

В Украине запустили горячую линию для поддержки семей и детей пострадавших от войны

Обращайтесь за бесплатной консультацией, если вы или ваш ребенок:

  • имеете повышенный уровень тревожности;
  • постоянно вспоминаете пережитые эмоции, имеете навязчивые воспоминания;
  • имеете нарушения сна, ночные кошмары или внезапные истерики;
  • все рушится с рук;
  • испытываете постоянное эмоциональное напряжение, длительное депрессивное состояние или внезапные проявления агрессии;
  • вам трудно приспособиться к новому месту;

Горячая линия «Круг Заботы» — это возможность:

  • рассказать о своих проблемах и быть услышанным;
  • получить совет от квалифицированного специалиста;
  • разделить горе и переживания;
  • справиться с эмоциями;
  • ощутить поддержку;

Звоните на горячую линию по бесплатному номеру 0800331391 из любого уголка страны с 16:00 до 20:00, чтобы получить профессиональную помощь психолога для стабилизации психологического состояния ребенка или взрослого.

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