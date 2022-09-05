В Украине запустили горячую линию для поддержки семей и детей пострадавших от войны

Карта боевых действий в Украине 5 сентября: где идут бои на 191-й день войны
Война пришла в наши дома врасплох и не оставила никого в стороне. Некоторые семьи смогли вовремя уехать из зоны боевых действий или оккупационных территорий. Сейчас они находятся в относительной безопасности, однако продолжают слышать воздушные тревоги, ежедневно читают шокирующие новости и получают огромное количество стресса, изнутри влияющего на их психоэмоциональное состояние.
К сожалению, в Украине существует распространенное заблуждение, что люди способны бороться со стрессом без помощи психолога. Взрослые, особенно родители, которые испытывают ответственность за детей, пытаются быть сильными, смелыми, держать эмоции в себе. Это впоследствии приводит к обратному эффекту, ведь под постоянным эмоциональным гнетом человек теряет возможность держаться на плаву.
Поэтому ОО «Центр социального лидерства» в рамках благотворительного социального проекта «КРУГ ЗАБОТЫ» запустил горячую линию, где психологи будут оказывать квалифицированную помощь детям и их родителям, пережившим психотравмирующие события во время войны.
Обращайтесь за бесплатной консультацией, если вы или ваш ребенок:
Горячая линия «Круг Заботы» — это возможность:
Звоните на горячую линию по бесплатному номеру 0800331391 из любого уголка страны с 16:00 до 20:00, чтобы получить профессиональную помощь психолога для стабилизации психологического состояния ребенка или взрослого.