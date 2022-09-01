Хочу домой, но боюсь возвращаться. Что делать? Советы психолога

Как преодолеть эмоции, и стоит ли приезжать, если страх зашкаливает?

По некоторым данным, более 7-ми миллионов украинцев с началом полномасштабной войны выехали за границу. Уже вернулось более двух миллионов. Согласно опросам, 11% хотят приехать в ближайшее время, 36% переселенцев планируют сделать это, когда убедятся, что уже безопасно. А есть такие украинцы, которые очень скучают по дому и очень хотят вернуться по разным причинам, однако боятся. Что в таком случае делать – советами поделилась психолог и ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий в диджитал-проекте «Что делать, если…» от Нового канала.

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Почему хотят возвращаться?

– Жизнь за границей – это испытание, которое по силам не каждому, потому что все мы разные, по-разному реагируем на преодоление трудностей. И часть переселенцев уже вернулась домой. Как бы ни было страшно и опасно в Украине, но дома им легче, чем за границей, – объясняет Юлия. – Вполне нормально бояться вернуться в страну, где идет война, есть обстрелы, каждый день гибнут люди, и ни один город не застрахован от взрывов. Учитывая все ужасы, которые люди пережили, выезжая из Украины, их тревога абсолютно оправдана. Ведь страх – это механизм защиты, заложенный в нас как базовая настройка. Так что мы не можем вычеркнуть его, просто сказав: «Не бойся».

Контроль над эмоциями

– Важно принять страх. Без этого не удастся его сбалансировать. Именно сбалансировать, а не побороть, – говорит Юлия. – То есть поставить что-нибудь в противовес, сделать, что в ваших силах. Спросите себя откровенно: «А чего именно я боюсь?» Ответом может быть: попасть под обстрел или услышать сирену и бежать в укрытие, или страх дороги в случае экстренного выезда за границу. Тогда напротив каждого страха напишите вариант действий, который у вас есть. К примеру, вы боитесь сирены, сигнализирующей об опасности. Что можно сделать? Узнать, где есть ближайшее укрытие, и предложить близким спускаться туда вместе.

Поделитесь страхами

– Проговаривать эмоции очень важно. Так что поделитесь страхами с близкими, которые вас поддерживают. Это поможет разгрузить психику, – советует Юлия.

Возвращаться или нет?

– Если вы взвесили в списке страхов все «за» и «против», и ценность вашего желания вернуться несмотря на все опасности выше боязни – тогда примете определенное решение. Если же понимаете, что очень боитесь, то остаться в безопасном месте еще на время будет правильно. Ведь никто из нас не знает, когда закончится война, и когда можно будет возвращаться домой. Есть неопределенность, которую следует принять. Так же и страх. Если примете его как составляющую нашей жизни, он перестанет быть единственным влияющим на вас фактором. Вы получите свободу выбора и возможность противопоставить страху действия, – заключает Юлия.