Зачем и в каких дозах принимать йодид калия при аварии на атомной станции? Памятка от МОЗ

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Министерство здравоохранения Украины на своем официальном сайте поделилось подробной памятком йодной профилактики в случае радиационной аварии.
Вы все знаем, насколько опасна ситуация на ЗАЭС из-за российских оккупантов, поэтому считаем, что важно знать как можно больше информации, как защитить себя и близких в случае аварии.
Онлайн-карта радиационного фона по областям и городам Украины
При аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое по своей протяженности может загрязнять почву, поверхность, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека. Так возникает внешнее облучение, а при употреблении в пищу загрязненных пищевых продуктов – внутреннее. Значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод или так называемые радиоактивные изотопы йода («плохой йод»). Если не принимать меры защиты, то в таком случае радиоактивный йод очень легко и быстро поглощается щитовидной железой (особенно у детей) и может привести к ее заболеваниям.
Значительный риск для здоровья имеет внутреннее облучение, когда радиоизотопы попадают в организм человека из-за вдыхания воздуха или потребления загрязненных продуктов.
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Чтобы уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, используется йодид калий. Такую меру называют йодной профилактикой. После приема препарата происходит блокировка щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.
Принимать профилактическую дозу йодида калия следует только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики! Такое извещение проводится местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации.
Оптимальный эффект профилактики йода достигается при преждевременном приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Прием препарата остается эффективным одновременно с поступлением «облака» и через 6 ч после. Не рекомендуем прием препарата через 24 ч после поступления облака.
Государство закупило необходимое количество йодида калия. Каждый регион получил необходимое количество из расчета численности населения. В случае аварии будут оперативно определены пункты его выдачи, ближайшие к месту жительства.
Если авария уже произошла, категорически не рекомендуется покидать место укрытия до официальных сообщений местных властей. Так можно подвергнуться еще большей опасности. В любом случае следует ожидать уведомлений от местных властей.
Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик
Людям старше 40 лет калий йод не назначают!
Временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не отражается на состоянии здоровья детей и взрослых. Но если принимать такие препараты длительное время и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы.
Следовательно, принимать йодсодержащие препараты для профилактики не следует.
Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя неэффективно и нанесет только вред!
Помните также другие меры защиты в случае радиационной аварии: перейдите в укрытие, плотно закройте окна и двери (не осуществляйте проветривание), упаковайте пищевые продукты или поместите их в закрытые емкости, накопите запас чистой воды.
Фото: МОЗ, IStock
Источник: moz.gov.ua