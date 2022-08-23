Зачем и в каких дозах принимать йодид калия при аварии на атомной станции? Памятка от МОЗ

Министерство здравоохранения Украины на своем официальном сайте поделилось подробной памятком йодной профилактики в случае радиационной аварии.

Вы все знаем, насколько опасна ситуация на ЗАЭС из-за российских оккупантов, поэтому считаем, что важно знать как можно больше информации, как защитить себя и близких в случае аварии.

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Какую опасность представляют аварии на атомных станциях?

При аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое по своей протяженности может загрязнять почву, поверхность, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека. Так возникает внешнее облучение, а при употреблении в пищу загрязненных пищевых продуктов – внутреннее. Значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод или так называемые радиоактивные изотопы йода («плохой йод»). Если не принимать меры защиты, то в таком случае радиоактивный йод очень легко и быстро поглощается щитовидной железой (особенно у детей) и может привести к ее заболеваниям.

Значительный риск для здоровья имеет внутреннее облучение, когда радиоизотопы попадают в организм человека из-за вдыхания воздуха или потребления загрязненных продуктов.

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Что такое йодная профилактика?

Чтобы уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, используется йодид калий. Такую меру называют йодной профилактикой. После приема препарата происходит блокировка щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

Прием калий йодида – официальное оповещение

Принимать профилактическую дозу йодида калия следует только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики! Такое извещение проводится местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации.

Оптимальный эффект профилактики йода достигается при преждевременном приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Прием препарата остается эффективным одновременно с поступлением «облака» и через 6 ч после. Не рекомендуем прием препарата через 24 ч после поступления облака.

Где брать калий йодид в случае необходимости?

Государство закупило необходимое количество йодида калия. Каждый регион получил необходимое количество из расчета численности населения. В случае аварии будут оперативно определены пункты его выдачи, ближайшие к месту жительства.

Если авария уже произошла, категорически не рекомендуется покидать место укрытия до официальных сообщений местных властей. Так можно подвергнуться еще большей опасности. В любом случае следует ожидать уведомлений от местных властей.

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Кому и в каких дозах следует принимать йодида калия?

дети до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) – 16 мг,

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг,

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг,

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

Людям старше 40 лет калий йод не назначают!

Каковы последствия приема йодида калия?

Временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не отражается на состоянии здоровья детей и взрослых. Но если принимать такие препараты длительное время и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы.

Следовательно, принимать йодсодержащие препараты для профилактики не следует.

Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя неэффективно и нанесет только вред!

Помните также другие меры защиты в случае радиационной аварии: перейдите в укрытие, плотно закройте окна и двери (не осуществляйте проветривание), упаковайте пищевые продукты или поместите их в закрытые емкости, накопите запас чистой воды.

Фото: МОЗ, IStock

Источник: moz.gov.ua