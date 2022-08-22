Жители Латвии собирают 5 миллионов евро на Bayraktar для украинской армии

Поскольку российская агрессия в Украине продолжается, жители Латвии при поддержке Министерства обороны и Ziedot.lv решили пожертвовать Latvijas bairaktar, который планируют купить у Турции, чтобы передать Украине.

В общей сложности «Latvijas bairaktar» должен собрать 5 000 000 евро. Собрание было открыто на странице ziedot.lv/bairaktaram утром 16 августа. По состоянию на 22 августа латыши уже перевели в поддержку Украины почти 562 000 евро. Также сделать пожертвование жители Латвии могут с помощью денежного перевода на один из номеров счета с пометкой «Latvijas bairaktaram», как назначение платежа, или позвонив по телефону для пожертвований 90006561 (стоимость звонка 4,27 евро).

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«Подобное собрание уже состоялось в Польше, Литве, Норвегии и Канаде. «Пожертвованием на «Latvijas bairaktar» мы можем подтвердить поддержку Украины в этой жестокой войне, а также руками украинцев передать поздравления российским оккупантам!» — говорит об акции один из ее инициаторов, латвийский певец и актер Ральф Эйланд. Его украинский друг, журналист и телеведущий Владимир Бирюков, также являющийся соучредителем проекта, добавляет: «Я очень благодарен за все, что Латвия уже сделала для Украины! Мы это видим и ценим от всей души. Эта поддержка также очень нужна моему народу. У российских кафиров и Владимира Путина ничего не получится, потому что сильная украинская армия уже доказала, что может защитить не только Украину, но и весь цивилизованный, демократический и, главное, свободный мир!»