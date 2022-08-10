Учебный год в Украине: новые рекомендации для студентов

Министерство образования и науки Украины опубликовало письмо, в котором даются рекомендации по началу учебного года 2022/23 для высших учебных заведений.

Для студентов старших курсов рекомендовано начать обучение ориентировочно с 15 августа 2022 года, а также использовать в теплые месяцы для обучения субботы.

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Также Минздрав рекомендует учесть особенности обучения в осенне-зимний период и скорректировать учебную структуру, чтобы до конца ноября 2022 года завершить зимнюю зачетно-экзаменационную сессию. А второй семестр рекомендуется начать не раньше 15 февраля 2023 года.

Поступили рекомендации и для студентов первых курсов учреждений профессионального образования на основе девяти классов обучения. Здесь также учебный год предлагается начать 15 августа 2022 года. А вот для студентов первых курсов учебных заведений на основе полного общего среднего образования (после 11 классов) – от 15 сентября и не позднее 1 октября.

Для первокурсников магистратуры на основе высшего образования обучение должно начаться с 1 октября 2022 года.