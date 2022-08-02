Модульные дома вместо разрушенного жилья: Сергей Притула запускает новый масштабный проект

Волонтеры помогут украинцам, частные дома которых полностью разрушены в результате обстрелов российской армии

Гуманитарный штаб Благотворительного Фонда Сергея Притулы запускает NEST – проект помощи для украинцев, частные дома которых полностью разрушены в результате обстрелов российской армии. Цель – вернуть домой украинские семьи, помочь восстановить их семейное гнездо (на английском «nest», откуда и название проекта – прим. ред.) на родной земле – построить мобильный временный дом. Он возводится не отдельным поселением в окрестностях населенного пункта, а на земельном участке семьи, для которой этот дом предназначен.

Cейчас смотрят

– Ми розуміємо, наскільки українці ментально міцно пов’язані пуповиною зі своєю землею. Тому запускаємо проект NEST, який допоможе українським сім’ям залишатися у своїх громадах, між своїми друзями і родичами, на своїй землі, – говорит основатель Фонда, волонтер и ведущий Нового канала Сергей Притула. – Якщо у сім’ї біля зруйнованого будинку є шмат землі, ми привеземо і поставимо їм будинок. Це не тимчасове поселення, люди не стають переселенцями. Родина у себе вдома. Ворог хотів зруйнувати наш дім, але ми будемо повертатися і відбудовувати.

«Вона величезна молодець! Просто браво!»: Сергей Притула – о Лесе Никитюк

Начали проект в пгт. Макаров Киевской области. Первый такой дом уже стоит на участке семьи Кириленко: пятимодульный дом с тремя спальнями, кухней и ванной. Семья въехала туда 31 июля. Средства на него собрали американские школьники из Айдахо.

На строительство одного NESTа уходит 5 дней. Минимальная комплектация дома включает три комнаты – спальня, ванная и кухня. В зависимости от количества членов семьи количество модулей будет увеличиваться. Готовые сборные конструкции монтируют на расчищенном и разровненном участке, подключают к имеющимся на территории ОТГ коммуникациям, комплектуют мебелью и техникой.

«Усе, що ви даєте на армію, йде на армію»: Сергей Притула – о деньгах для работников своего Фонда

Один модуль стоит пять тысяч долларов, количество модулей может изменяться в зависимости от размера семьи. Планируется построить столько домов, сколько смогут привлечь донатов.

Сбор средств для обеспечения семей жильцем начинается 2 августа 2022 года. Присоединяйтесь!

Больше информации о проекте – по ссылке