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Как учиться во время войны? Действенные советы

Как учиться во время войны? Действенные советы

Дочь ведущего Нового канала Александра Педана Лера собрала лайфхаки для сверстников-абитуриентов

17-летняя Лера Педан в этом году абитуриентка. Несмотря на свою известную благодаря отцу-ведущему Нового канала Александру Педану фамилию, девушка пытается добиться успеха собственными силами. Она окончила школу с золотой медалью, осенью 2021 года сняла совместный с отцом проект об университетах Украины «УніверCheck», а теперь твердо решила поступать в Украине. И призывает к этому сверстников-абитуриентов! Девушка дала несколько действенных советов, как учиться во время войны.

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  1. Дайте себе четкий ответ на важный вопрос

– Чтобы вернуться к учебе после перерыва, стоит сначала ответить на вопрос: «для чего я это делаю?», – советует Лера Педан. – Попробуйте найти глобальную цель: «стремлюсь отстроить страну, поэтому я должен быть образованным», «мечтаю основать собственную IT-компанию» и т.д.

  1. Не перегружайте себя

– Не стоит сразу погружаться в учебу с головой, – говорит девушка. – Начинайте с недолгих занятий и постепенно увеличивайте время.

Как учиться во время войны? Действенные советы

  1. Помните об отдыхе

– Если физически ощущаете нехватку сил, не заставляйте себя, – отмечает Лера. – Попытайтесь отдохнуть несколько дней. Как только организм восстановит ресурсы, вы сможете вернуться к учебе

  1. Поместите учебные материалы на удобный носитель, продумайте все заранее

– Часто воздушная тревога заставляет отрываться от важных дел, – говорит дочь Александра Педана. – Чтобы не терять время, сидя в укрытии, попробуйте заранее загрузить учебные материалы на свой ноутбук, телефон или захватите с собой учебник.

Больше советов относительно поступления в вузы, обучения там и вообще об университетах Украины смотрите в проекте «УніверCheck» на YouTube-канале Александра Педана.

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