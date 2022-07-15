Строим лазерные тиры для ТРО: Открыт всеукраинский сбор!

Благотворительный фонд U-Hero открывает всеукраинский сбор средств на запуск интерактивных лазерных тиров для тренировок бойцов ТРО

Киев, 11.07.2022 – Команда фонда U-Hero в партнерстве с ТРО запускает сбор средств на построение 32 обучающих лазерных тиров по всей Украине для тренировок украинских защитников.

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Интерактивный лазерный тир – это комплекс тактико-огневой подготовки, который позволяет готовить бойцов ТРО по трем направлениям: теоретическая, тактическая и огневая подготовка всех видов легкого и тяжелого вооружения. С помощью тира, бойцы ТРО смогут безопасно и эффективно овладеть основами владения оружием, а государство сэкономить на обучении только гранатометчиков около 32 миллионов евро – такова стоимость боеприпасов для тренировок.

Стоимость комплектации, необходимой для постройки одного тира – от 15 тыс. евро. В настоящее время команда U-Hero занимается построением первых 5 комплексов в Киеве. В планах – с поддержкой украинцев собрать достаточное количество средств, чтобы открыть еще 27 тиров в пределах Украины.

Построение и функционал тира обеспечивает:

использование реального (деактивированного) оружия;

имитирование стрельбы от 15 до 800 метров;

учет баллистических характеристик оружия и метеорологических условий;

0 грн расходов на боеприпасы;

полную безопасность за счет отсутствия боеприпасов;

имитацию звуковых и визуальных эффектов, приближенных к реальным.

— Бойцы, уже прошедшие обучение, отмечают высокий функционал комплекса и разнообразие оружия, которое представлено для тренировок: ПКМ, РПК, РТГ, даже NLAW. Практичность, удобство и реалистичность – три основных характеристики, которыми можно описать работу тира. Я радуюсь возможности безопасных и эффективных тренировок для украинских защитников, – комментирует Антон Рубан, представитель командования ТрО.

Интерактивные лазерные тиры имеют все необходимые сертификаты качества и приняты на поставки на Вооруженных сил Украины (Приказ ГШ ВСУ №205 от 28.05.2018).

Про U-Hero

U-Hero – благотворительный фонд, начавший свою деятельность в начале полномасштабной войны в Украине. Сначала фонд занимался закупкой и поставкой оборудования (тепловизоров, раций и дронов) для украинских защитников на передовую. За время своей деятельности U-Hero вместе со всеми украинскими собрали более 600 тыс. USD на нужды армии. Сейчас фонд сосредоточил усилия на сборе средств на построение интерактивных лазерных тиров и поддержке call-центров для ТРО. Больше информации на сайте.