Новый канал>Новости

Строим лазерные тиры для ТРО: Открыт всеукраинский сбор!

Строим лазерные тиры для ТРО: Открыт всеукраинский сбор!

Благотворительный фонд U-Hero открывает всеукраинский сбор средств на запуск интерактивных лазерных тиров для тренировок бойцов ТРО

Киев, 11.07.2022 – Команда фонда U-Hero в партнерстве с ТРО запускает сбор средств на построение 32 обучающих лазерных тиров по всей Украине для тренировок украинских защитников.

Cейчас смотрят

Интерактивный лазерный тир – это комплекс тактико-огневой подготовки, который позволяет готовить бойцов ТРО по трем направлениям: теоретическая, тактическая и огневая подготовка всех видов легкого и тяжелого вооружения. С помощью тира, бойцы ТРО смогут безопасно и эффективно овладеть основами владения оружием, а государство сэкономить на обучении только гранатометчиков около 32 миллионов евро – такова стоимость боеприпасов для тренировок.

Строим лазерные тиры для ТРО: Открыт всеукраинский сбор!

Стоимость комплектации, необходимой для постройки одного тира – от 15 тыс. евро. В настоящее время команда U-Hero занимается построением первых 5 комплексов в Киеве. В планах – с поддержкой украинцев собрать достаточное количество средств, чтобы открыть еще 27 тиров в пределах Украины.

Построение и функционал тира обеспечивает:

  • использование реального (деактивированного) оружия;
  • имитирование стрельбы от 15 до 800 метров;
  • учет баллистических характеристик оружия и метеорологических условий;
  • 0 грн расходов на боеприпасы;
  • полную безопасность за счет отсутствия боеприпасов;
  • имитацию звуковых и визуальных эффектов, приближенных к реальным.

— Бойцы, уже прошедшие обучение, отмечают высокий функционал комплекса и разнообразие оружия, которое представлено для тренировок: ПКМ, РПК, РТГ, даже NLAW. Практичность, удобство и реалистичность – три основных характеристики, которыми можно описать работу тира. Я радуюсь возможности безопасных и эффективных тренировок для украинских защитников, – комментирует Антон Рубан, представитель командования ТрО.

Строим лазерные тиры для ТРО: Открыт всеукраинский сбор!

Интерактивные лазерные тиры имеют все необходимые сертификаты качества и приняты на поставки на Вооруженных сил Украины (Приказ ГШ ВСУ №205 от 28.05.2018).

Про U-Hero

U-Hero – благотворительный фонд, начавший свою деятельность в начале полномасштабной войны в Украине. Сначала фонд занимался закупкой и поставкой оборудования (тепловизоров, раций и дронов) для украинских защитников на передовую. За время своей деятельности U-Hero вместе со всеми украинскими собрали более 600 тыс. USD на нужды армии. Сейчас фонд сосредоточил усилия на сборе средств на построение интерактивных лазерных тиров и поддержке call-центров для ТРО. Больше информации на сайте.

військові новини рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь