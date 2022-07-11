Российские войска разрушили памятник Василию Слепаку – Герою Украины

Российские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник ветерану АТО, Герою Украины Василию Слепаку, который был установлен в Донецкой области. Об этом стало известно из видео, которое в Telegram разместил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Ролик сняли сами вандалы.

«Русские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слепаку. Героя и гордость Украины. Гению мировой культуры. Все, на что оно (русские – ред.) способно – это уничтожать и убивать. Рожать «шансон» и уважать кобзона», – прокомментировал видео Андрющенко.

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Василий Слипак был известным оперным певцом, жившим и работавшим во Франции. Но после начала войны в 2014 году он вернулся в Украину, чтобы защитить ее целостность и суверенность. С позывным «Миф» Василий воевал в Песках возле Донецкого аэропорта, участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Украинец погиб 29 июня 2016 в бою от пули снайпера возле пгт. Луганское Бахмутского района. За свои подвиги его наградили орденами «За мужество» I степени и «Золотая Звезда», а также присвоили Героя Украины. Мемориал в честь Василия Слипака был установлен вблизи пгт. Мироновский в Бахмутском районе Донецкой области военными и волонтерами в 2016 году.