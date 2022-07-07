Как уехать от войны в Словакию? Маршруты, условия и полезные ссылки

Количество людей, покидающих Украину в поисках безопасности, растет с каждым днем. Известно, что уже более 4 миллионов украинцев уехали за границу в поисках убежища. Одной из стран, которую выбирают наши люди, является Словакия. Поэтому давайте разберемся, как попасть в Словакию, сколько и в каком статусе можно там находиться и чего ждать от правительства.

Куда лучше уехать от войны в Украине: условия в разных странах и полезные ссылки

Cейчас смотрят

Как попасть в Словакию?

Сейчас работают три пограничных пункта пропуска: Вишне-Немецкое, Убля и Велькое Слеменце.

Въезд в Словакию разрешен всем лицам, бегущим от войны в Украине, а также гражданам других стран, которые находятся в Украине. Въезд возможен также для лиц, не имеющих действующего проездного документа (биометрического паспорта). В таком случае необходимо попросить временного или политического убежища (азила). Если приезжать с малолетними детьми, рекомендуется иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.

Лицам без действительного паспорта рекомендовано иметь при себе другие документы (удостоверение личности, водительские права, вид на жительство в Украине, свидетельства о рождении детей и т.п.). При пересечении границы ребенком без сопровождения компетентный орган в сотрудничестве с полицией координирует размещение ребенка в выбранном учреждении.

При пересечении границы нужно заполнить одну из форм – Форма 1 или Форма 2. После этого с вами свяжутся волонтеры и скоординируют поселение.

При пересечении границы на автомобиле обязательно нужна страховка «грин кард». Туристические и другие страховки не требуются.

Разрешено свободное пересечение границы с домашними животными.

Приостановлены карантинные ограничения! Обязательный карантин и регистрация в системе eHranica прекращены. Приказом №10/2022. Документы о COVID-вакцинации, ПЦР-тесте не нужны.

Какие права имеют украинские переселенцы в Словакии?

После пересечения границы каждый получит гуманитарную помощь. Словацкая Республика предоставляет гражданам Украины и членам их семей временное убежище, включающее проживание, питание, здравоохранение, удовлетворение гигиенических нужд и доступ к рынку труда. Правительственные и общественные организации также будут помогать и оказывать гуманитарную и базовую материальную помощь каждому, кто будет скрываться в Словакии от войны. Транспортировка от пункта пересечения границы к месту временного проживания согласовывается на месте. Некоторые муниципалитеты предоставляют людям, проживающим в Украине, бесплатный пригородный транспорт. Также доступны услуги такси.

Для всех граждан Украины при предъявлении паспорта железнодорожный транспорт бесплатный.

Некоторые словацкие операторы мобильной связи бесплатно предоставляют SIM-карты для звонков и интернета на границе.

Сообщества для диаспоры украинцев

https://www.facebook.com/groups/ukrajincivsk/?ref=share

https://www.facebook.com/588989111148781/posts/5253591788021800

https://t.me/ukrajinci_na_slovensku

Деньги

Украинскую гривну (UAH) пока проблематично обменять в обменных пунктах в Словакии, банки такой возможности не предлагают. Рекомендуем брать с собой наличные в евро (EUR) или долларах ($). Наличные (EUR) можно снять в банкоматах с помощью платежных карт.

Некоторые словацкие банки помогают людям из Украины получить доступ к их финансам:

– в новых банкоматах, которые находятся возле пунктов пересечения границы (Вишне Немецкое), снятие средств с украинских платежных карт является бесплатным (это касается и некоторых банков по всей Словакии);

– открытие бесплатных счетов, в частности издание платежных карт и доступ к интернет-банкингу;

– отмена платы за переводы в Украину.

Какую денежную поддержку оказывает Словакия?

Материальная помощь выступает как финансовая помощь для тех, кто не в состоянии обеспечить элементарные жизненные условия и не может своими силами увеличить свои доходы. В настоящее время такими лицами можно считать также убегающих от войны в Украине. Размер помощи зависит от количества членов семьи и их положения.

За материальной помощью можно обратиться в бюро по труду, социальным вопросам и семье, где иностранцу предоставят необходимую консультацию. Компетентным учреждением для определения права на материальную помощь является бюро в городе, где проживает иностранец. Также можно оформить субсидию на питание ребенка. Для предоставления субсидии на питание необходимо выяснить информацию при зачислении ребенка в детский сад или начальную школу. Руководство школы направит родителей на дальнейшие шаги.

Пункты приема беженцев

ПРЕБЫВАНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ

Если у вас есть действительный биометрический паспорт, вы можете находиться на территории Словацкой Республики и Шенгенской зоны в течение 90 дней. Чтобы легально остаться на территории Словакии дольше, за это время вам нужно подать заявку на какую-либо форму легального пребывания или заявку на временное убежище или азил.

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ

Временное убежище предоставляется для защиты иностранцев от войны, последствий гуманитарной катастрофы или систематического или массового нарушения прав человека в стране происхождения. Это самая быстрая форма защиты, которая предоставит иностранцам доступ к жилью, питанию, здравоохранению и позволит им оставаться и работать в Словацкой Республике.

Вы можете подать заявку на временное убежище лично, непосредственно на границе, или в отделении полиции по делам иностранцев. Если вы можете подтвердить свою личность (паспортом, ID-картой), временное убежище будет предоставлено сразу после регистрации. Если у вас нет документов, то заявление на временное убежище будет рассмотрено примерно в течение 30 дней. Вы сразу получите жилье, питание, неотложную медицинскую помощь и обеспечение гигиенических потребностей.

В нынешней ситуации гражданам Украины более целесообразно подавать заявку на предоставление временного убежища, чем на азил. Если вы подаете заявку на азил, то сможете работать только после принятия решения по предоставлению азила или предоставлению дополнительной защиты. Соответственно, если ваше заявление не будет рассмотрено в течение 9 месяцев с начала производства.

Регистрация на временное убежище по ссылке.

Что нужно для аренды жилья?

После пересечения границы представители правительственных и общественных организаций помогут вам с информацией о проживании. Больше информации по ссылке.

Также можете ознакомиться с предложениями на следующих сайтах:

https://www.bazos.sk/

https://www.reality.sk/

https://www.byty.sk/

https://www.nehnutelnosti.sk/

Как устроить ребенка в садик/школу?

Ваши дети могут посещать государственные школы. В Словакии это обязательно для детей до 16 лет, поэтому им будет разрешено обучение в школах по месту вашего проживания или в другом определенном месте.

Чтобы отдать ребенка в школу/садик, вам нужно:

– подать заявку на временное убежище или азил для вашего ребенка;

– посетить детский сад, начальную или среднюю школу (где вы хотите, чтобы ваш ребенок учился);

– предоставить директору документ, подтверждающий открытие производства по предоставлению временного убежища или азила;

– впоследствии, согласно уровню образования и уровню владения словацким языком, ваш ребенок будет зачислен на соответствующий год.

Больше информации – по ссылке.

Как устроиться на работу в Словакии?

Жители Украины, которым предоставлено временное убежище, имеют такой же доступ к рынку труда, как и граждане Словакии (кроме государственных служащих). Они могут быть трудоустроены по трудовому договору или в форме соглашению.

Предложения вакансий на сайте службы занятости

Портал интернет-справочник по рынку труда

Специальная группа поиска работы для беженцев

Лайфхаки

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Консультации на украинском языке

+ 421-2-21025075 доступна ежедневно с 7:00 до 19:00. Консультация бесплатная.

Министерство здравоохранения Словацкой Республики публикует всю информацию о помощи беженцам из Украины на сайте Министерства под банером ПОМОЩЬ УКРАИНЕ.

Услуги здравоохранения будут предоставлены украинцам в соответствии с их статусом:

– если Словакия является транзитной страной, вы имеете право на неотложную медицинскую помощь;

– если вы являетесь заявителем на временное убежище или азил, вы имеете право на срочную и необходимую медицинскую помощь. Это также включает тот вид медицинской помощи, который врач порекомендует при осмотре. В соответствующей области или городе доступна амбулаторная служба экстренной помощи или центральная приемная больницы. Для этого необходимо показать карточку иностранца, являющегося заявителем на временное убежище, или документ о разрешении на проживание на территории Словакии.

СТОМАТОЛОГИЯ

Контакты врачей в Словакии, оказывающих бесплатную неотложную стоматологическую помощь.

ЛЕКАРСТВА

Для граждан Украины со статусом временного убежища и транзита:

– ограничения по рецептам и показаниям не применяются. Кроме специалиста, рецепты на лекарства может также выписать врач общей практики, и они будут приниматься в аптеках;

– лекарства, медицинские приборы и диетическое питание будут выдаваться лицу, находящемуся во временном убежище, без дополнительной платы.

COVID-19

Если у вас положительный результат теста на COVID-19, вы получите все необходимые обследования и уход. Если у вас нет страховки, расходы будут оплачены из государственного бюджета.

Дополнительно! Полезные ссылки!

Информация о центрах помощи беженцам в Словакии

Миграционный информационный центр МОМ

Министерство иностранных дел Словакии

Лендинговый рерус с общей информацией