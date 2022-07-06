Объявлено штурмовое предупреждение в некоторых областях Украины

В среду, 6 июля, во многих областях Украины было объявлено штормовое предупреждение. Это означает, что в некоторых регионах ожидаются сильные дожди, град и порывы ветра 15-20 м/с.

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По состоянию на 6 июля известно, что непогода будет царить в западных областях Украины и Киевской области. Установлен первый уровень опасности – желтый.

«6-7 июля в Украине, кроме большинства западных, Николаевской, 6 июля и Черкасской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — добавили синоптики.