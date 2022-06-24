Дизайнеры создали хаб в поддержку волонтерских проектов

Весь мир увидел, что сила украинцев в единстве и удивительной возможности консолидироваться в кризисные времена. По данным Forbes, 48% украинских предприятий продолжают работать в условиях войны. Еще 12% планируют возобновить работу в ближайшее время. 6% опрошенных предпринимателей уже изменили фокус своего бизнеса, а 19% планируют переквалифицироваться в соответствии с потребностями военного времени.

Креативная индустрия также не осталась в стороне, активно включившись в борьбу на своем фронте. Так, команда дизайн-агентства Happy совместно с отечественным диджитал-коммьюнити и при поддержке платформ-партнеров Projector и CASES создала хаб дизайнеров UDDU, целями которого являются:

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Поддержать волонтерские проекты дизайном, облегчающим им работу и внешнюю коммуникацию;

Снабдить работой тех дизайнеров и креативщиков, которые ее потеряли;

предоставить украинцам возможность работать с иностранными заказчиками (даже без знания английского);

предоставить украинцам возможность работать с иностранными заказчиками (даже без знания английского); Поддержать украинскую экономику уплатой налогов и привлечением иностранных клиентов в страну;

Передать 20% прибыли всех проектов волонтерским организациям и ВСУ.

Через три месяца UDDU создали брендинг и сайт для таких волонтерских проектов, как:

Union of Angels — краудфандинговая платформа благотворительного фонда, закрывающая потребности воинских частей ВСУ (было собрано около $500 000);

Volunteer UA — волонтерская организация, помогающая ВСУ и уже доставившая военным материально-техническое обеспечение ориентировочно на $200 000;

Support Ukrainian Army — команда волонтеров, собирающих средства на нужды ВСУ через формат интернет-магазина (на сегодняшний день собрали около 1 миллиона гривен);

UAHelpers — инфоплатформа волонтерской помощи, которая уже разместила более 1500 объявлений, а сам сайт посетили более 200 000 раз.

Также дизайнеры хаба создали айдентику и презентацию для проекта NoRus (Богдан Мирошниченко, Татьяна Дигдало, Анна Гриадун), борющаяся с умалчиванием правдивой информации о деятельности РФ; логотип и key-visual для сайта Mariupol Diaries (Костя Беглов, Дмитрий Школьный), который транслирует личные истории из Мариуполя для всего мира; брендинг и сайт для галереи военного творчества Культурний фронт (Татьяна Дигдало, Владимир Блажевский).

Кроме этого, команда разработала дизайн большого количества инструкций, брошюр, иллюстраций. Сейчас работает над айдентикой сайта инициатив Books With Ukraine, Kids From Ukraine Today (Андрей Калита, Ольга Сикачевская, Виктор Коломиец, Роман Павленко), редизайном нарукавных эмблем ТРО (Сергей Снурник, Татьяна Дигдало, Мария Караченцева).

В общей сложности к хабу UDDU присоединились более 200 дизайнеров (UI/UX, моушн и графические дизайнеры, иллюстраторы) и 7 агентств. Каждый день команда продолжает расширяться. Партнерами хаба стали «Projector» и «CASES». Люди из 60 стран посетили сайт платформы.

С работами дизайнеров можно ознакомиться здесь.

Сейчас UDDU ищут новые волонтерские проекты, требующие качественного и профессионального дизайна разработки фирменного стиля, лого или подач в социальных медиа. Команда UDDU – это универсальные специалисты, готовые к вызовам. Под каждый конкретный проект отбираются соответствующие специалисты по нише с релевантным опытом.

Обратиться за разработкой можно, заполнив форму.

«Команда Happy с первых дней войны активно оказывает волонтерскую дизайн-поддержку, – отмечает основатель агентства Владимир Блажевский. — Важно, чтобы каждый делал то, что умеет лучше. При принятии решения о помощи проекту мы руководствуемся тремя критериями: ценность, которую он может принести Украине, состав и репутация команды, прозрачная отчетность. Однако кроме волонтерской работы мы работаем над тем, чтобы обеспечить дизайнеров хабу работой из-за границы. Поддержка коллег и экономики страны – это не менее важные вещи»