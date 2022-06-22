Как оформить помощь 5000-30000 Евро от Европеского суда по правам человека

Теперь украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от 5 000 до 30 000 евро. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Как же получить от 5000 до 30000 евро от Европейского Союза?

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Для получения выплат от ЕС нужно только подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.

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Как подать заявление?

Заполните форму на сайте. Загрузите документ на компьютер, распечатайте, положите в конверт и наклейте на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте). Отправьте заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.

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С дополнительными вопросами обращайтесь в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в вашем городе. Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека реализовано швейцарско-украинской Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.