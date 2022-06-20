Борис Джонсон празднует день рождения: поздравление от Володимира Зеленского

19 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечает день рождения. Политику исполняется 58 лет. Поэтому президент Украины Володимир Зеленский не мог оставить Джонсона, который всячески поддерживаю Украину, без приветствий.

Набережная имени Бориса Джонсона появится в Василькове

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В своем Instagram Володимир Зеленский опубликовал поздравительную встречу Борису Джонсону. В ней он разместил фото вместе с другом Украины, сделанным во время одного из визитов политика в Киев во время полномасштабной войны.

«Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, щоб зрозуміти один одного. І які вітають один одного без зайвих слів. З Днем народження, друже @borisjohnsonuk!» – отмечено в стороз Зеленского.