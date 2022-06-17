День отца 2022: звезды Нового канала рассказали о своих отцах

Ведущие Нового канала Леся Никитюк, Елена-Кристина Лебедь, Анна Жижа и эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов поделились теплыми воспоминаниями

В воскресенье, 19 июня, в Украине отмечают День отца — праздник в честь всех пап. К сожалению, в этом году многие не смогут поздравить отцов лично, поскольку те защищают Украину от российских оккупантов или находятся за тысячи километров от родных. Но ничто не сможет отобрать добрые мысли о самом родном человеке. Так, в канун Дня отца ведущие Нового канала Леся Никитюк, Елена-Кристина Лебедь, Анна Жижа и эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов поделились теплыми воспоминаниями о своих папах.

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Леся Никитюк, ведущая реалити «Пара на миллион»:

– Мой папа – Иван Иванович – очень классный! У него лучшие калгановка и зубровка в мире, и об этом знают все мои друзья. Он у меня настоящий мужчина! Всю жизнь меня защищает: у него очень короткий разговор с теми, кто пытается сделать мне плохо – вслед за российским кораблем, все (улыбается). Папа – хозяин, классный рыбак, профессионал. Я ему купила лодку, и он постоянно ловит рыбу. Если не получается, то покупает (смеется). Отец настоящий шутник, очень компанейский, может и попеть, может и посмеяться. А еще мой папа настоящий патриот Украины! Хочу поздравить его с Днем отца и сказать, что я его очень-очень люблю!

Елена-Кристина Лебедь, ведущая проекта «Аферисты в сетях»:

– Самые теплые воспоминания об отце у меня очень солнечные! Потому что у нас был ритуал — каждую субботу он водил меня в парк аттракционов. Что это для ребенка? РАЙ! И он, в отличие от мамы, позволял мне кататься на чем угодно! Даже на тошнотных «центрифугах». Ведь знал, что я крепкий орешек. И главное – потом мы шли в открытую парковую кафешку, где он брал мне пломбир с шоколадом в креманочке, а себе – холодное пиво. И мы так классно сидели и смеялись, наслаждаясь каждый своей «вкусняшкой». Помню и просто чувствую солнце на носу и пломбир на языке (улыбается). И улыбку отца, очень теплую и родную.

Анна Жижа, ведущая проекта «Ревизоры на пороге»:

— У меня миллиарды теплых воспоминаний, связанных с папой. Однажды ночью он сделал мне костюм для танца в детский сад. И на утро в свои пять лет я была красавицей. Помню, как отец привез мне джинсы из командировки. Мне было четыре, и я была очень круто одета. Но самое главное, что помню, он меня никогда не ругал. Что бы я ни натворила (а я шкодничала постоянно), он просто очень искренне смеялся. И любая неприятная ситуация заканчивалась нашим общим смехом. Наверное, поэтому всю свою жизнь не боюсь совершать ошибки. Очень яркое воспоминание – как папа учил меня плавать в Крыму. Мы ездили дикарями, жили в палатке. Он меня отнес на глубину и сказал: «Плыви ко мне». А сам отходил. И я плыла, плыла под водой – так отец научил меня плавать и нырять за одно лето. Тогда мне было четыре, может, пять лет.

Алекс Якутов, эксперт реалити «На ножах»:

— Самые теплые воспоминания, связанные с отцом, о том, как он учил меня ловить рыбу. У нас была дача на берегу Азовского моря. Папа нарезал железные трубы, привязывал к ним поплавки, грузил на тачку и тащил к морю. Забрасывал трубы, садился на берегу и ждал минут 30. Заходил в воду и проверял крючки, обычно несколько бычков уже цеплялись. А еще я всегда ждал вечера, когда отец приезжал на дачу с работы. Темнело, они с соседями вытаскивали сетку длиной метров 100 и уходили к морю. Я был маленький и не понимал, что так рыбачить нельзя. Это правонарушение. Но воспоминания все равно остались теплые. Мужчины заходили в море, а мы, дети, бегали рядом в воде и загоняли рыбу в сетку. Потом эту рыбу вытаскивали, перебирали, мальков отпускали. Кстати, именно отец научил меня правильно солить добычу и любить море.