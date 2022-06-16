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Растаможка 2022: рассчитать стоимость и растаможить автомобиль можно будет прямо в Дії

Растаможка 2022: рассчитать стоимость и растаможить автомобиль можно будет прямо в Дії

В скором времени растаможку автомобилей можно будет осуществить на портале и в приложении «Дія». Об этом в интервью «Економічній правді»

рассказал министр Михаил Федоров.
Услуга должна была заработать еще в декабре 2021 года, но этого не произошло из-за того, что не был согласован соответствующий закон. А на прошлой неделе правительство таки поддержало законопроекты о быстром растаможивании легковых автомобилей прямо в приложении «Дія». Теперь его должны рассмотреть и поддержать депутаты.

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«Если закон будет принят, мы запустим эту услугу в течение месяца. Нам нужно сделать определенные технические вещи, но нужен закон, чтобы мы могли опираться на него», – рассказал Михаил Федоров.

По его словам, эта услуга – одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Главное изменение в том, что стоимость растаможки авто больше не будут делать на основе какой-либо субъективной оценки таможенника. То есть человек вообще убирается из процесса оценки автомобиля.

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Как же можно будет оформить растаможку авто в «Дія»?

Человек, растаможивающий авто, должен ввести год производства авто, марку, модель, объем двигателя и добавить определенные неизменные критерии. На основе формулы, определенной в нормативно правовых актах Украины, приложение автоматически считает, сколько нужно заплатить за растаможку.

«То есть владельцу автомобиля для его растаможки нужно будет ввести в «Дія» все данные об автомобиле, а дальше он получит расчет стоимости растаможки», – дополняет Федоров.

Эту сумму можно будет сразу уплатить в приложении или отложить уплату и уведомить государственные органы о пересечении границы растаможенным автомобилем. После растаможивания информация автоматически попадает во все государственные органы.

После растаможки авто через «Дія» на таможне человек сможет просто пересечь границу без дополнительных процедур.

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