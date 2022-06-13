Сегодня 13 июня 2022 года россия нанесла три ракетных удара по городу Прилуки на юге Черниговщины, — сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Пока известно, что «прилетело» три крылатые ракеты. О масштабах разрушений и пострадавших пока официальной информации пока нет.
Известно, что в некоторых домах повреждены окна.
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«После ракетного удара вблизи Прилук собралась эвакуационная комиссия Прилуцкой РВА, для подготовки к проведению эвакуации в случае ухудшения ситуации в селах вблизи Прилук: Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец», — сообщается в ТГ-канале «Прилуки Оперативные».
Одна из жительниц Черниговщины, Валентина Збаратская, посвятила стихотворение сегодняшнему обстрелу Прилук:
Бомбили сьогодні рашисти Прилуки.
Ракети пустили, не втихнуть падлюки.
Здавалось, війна відійшла з цих вже країв.
Та орки нагадують зрідка про них.
Жило собі місто у злагоді й мирі.
Здавалось усім, що всі люди щасливі.
Та треба порушити ритм у людей
рашистам ,недолюдкам спокій оцей.
Пускають ракети на села з кордоном.
Десну і Прилуки бомбили уроди.
Не можуть вспокоїтись в цій боротьбі.
Програють по повній, а виграєм ми!
Украинцы, вы невероятные!
Источник: ОК «Север»