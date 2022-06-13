Сегодня 13 июня 2022 года россия нанесла три ракетных удара по городу Прилуки на юге Черниговщины, — сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Пока известно, что «прилетело» три крылатые ракеты. О масштабах разрушений и пострадавших пока официальной информации пока нет.

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«После ракетного удара вблизи Прилук собралась эвакуационная комиссия Прилуцкой РВА, для подготовки к проведению эвакуации в случае ухудшения ситуации в селах вблизи Прилук: Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец», — сообщается в ТГ-канале «Прилуки Оперативные».

Одна из жительниц Черниговщины, Валентина Збаратская, посвятила стихотворение сегодняшнему обстрелу Прилук: