IT-компания Geniusee запустила мобильное приложение для взаимопомощи «Бандеролька»

Война в нашей стране показала нам, как мы открыты и небезразличны: люди готовы помогать друг другу. Масштаб потребностей варьируется от помощи с покупками продуктов для соседей постарше, до сбора средств на амуницию или элетрогенераторы.

Поэтому компания Geniusee создали приложение, лозунг которого – «Взаимопомощь здесь». Именно такую ​​миссию имеет приложение «Бандеролька»: совмещать между собой людей, нуждающихся, с теми, кто может помочь их удовлетворить. В то же время, желающие помогать могут сами выбрать как формат помощи, так количество времени, которое готовы уделить волонтерству.

Описание проблемы

Каждый день в Телеграмм-каналах и Фейсбук-сообществах появляются сотни просьб о помощи или известия о возможности помочь. Некоторые запросы иногда выполняют несколько человек параллельно, дублируя работу, тогда как другие остаются без внимания и «теряются» между новостями, личными сообщениями и десятками других уведомлений.

Предлагаемое решение

Мы предложили и волонтерам, и тем, кто нуждается в помощи отдельной социальной сети для налаживания эффективного взаимодействия. Приложение «Бандеролька» позволяет каждому иметь одновременно обе роли: как человека, который ищет какой-либо помощи, так и человека, который может его оказать.

Описание функционала

Для использования приложения необходимо зарегистрироваться, указав номер телефона и фото в профиле. «Бандеролька» позволяет ищущим помощь создавать отдельные запросы на каждую нужду. Каждый запрос можно категоризировать типом потребности, проиллюстрировать изображением и локализовать по геотегу. Таким образом, волонтеры, которые находятся в любом регионе Украины, смогут видеть те запросы, которые актуальны для их области или областного центра. Для создания запроса о помощи нужно заполнить его название, описание, при необходимости добавить фото, и опубликовать. Тем, кто хочет помочь и стать волонтером, нужно выбрать именно тот запрос, который они могут выполнить, пролистав все запросы по геолокации и категории. Далее нажать «Принять запрос» и уточнить автора запроса о деталях, позвонив по номеру телефона. Если сотрудничество возможно и успешно – автор запроса обозначает его как «выполненный». Если сотрудничество невозможно, автор отменяет заявку волонтера на выполнение запроса и ждет следующего взаимодействия.

Технические данные

Команда, создававшая приложение, состоит из 4 программистов (iOS-разработчик, Android-разработчик, Backend-разработчик (node.js), DevOps), тестировщика, дизайнера, проектного менеджера и контент-менеджера. Разработка приложения длилась один месяц. Приложение сейчас выполняет свою функцию, даже будучи в первой итерации. Дальше его ждут регулярные улучшения и расширения функционала. «Бандеролька» позволит наладить прямое и непосредственное взаимодействие между нуждающимися и теми, кто может ее оказать.