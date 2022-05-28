Порошенко пытался выехать из страны: что известно

Петр Порошенко был замечен на пункте пересечения государственной границы в Раве-Русской во Львовской области. В команде экс-президента Украины заявили, что он уезжает в командировку. Что известно о выезде Петра Порошенко из страны, читай в материале.

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Попытка Порошенко выехать за границу

В пятницу, 27 мая, около 23:45 Петр Порошенко находился в пункте пропуска Львовской таможни. Экс-президент Украины пытался выехать из страны в Польшу на собственном автомобиле Range Rover. Фото Порошенко на территории КПП «‎Рава-Русская» практически сразу появились в Сети.

На официальной странице партии «Европейская Солидарность» команда экс-президента Украины разместила «‎объяснение» происходящего. Сообщалось, что 29-30 мая Петр Порошенко будет принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО, а 31 мая – 1 июня – в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза.

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Петра Порошенко не выпустили из Украины

В команде экс-президента также заявили, что у них есть распоряжение о его командировке с подписью председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Однако пограничники Петра Порошенко не выпустили из страны. Это подтвердила народный депутат Ирина Геращенко.