Эксклюзив! Украинская певица одержала победу на конкурсе Sanremo Junior

На днях отмечался международный День матери. Символично, что победу украинка одержала благодаря поддержке своей мамы

В Украине женщина испокон веков ассоциировалась с хранительницей семейного очага, играющего огромную роль в воспитании детей и их будущем. Мама прививает ребенку любовь к родной земле и поддерживает все начинания.

Именно при поддержке и вере своей матери Маше удалось добиться максимальных результатов.

Стало известно, что Маша Данилова на международном конкурсе получила специальную премию Гран ПРИ «Кубок Мира» от комитета Юнисеф и первую премию фестиваля Sanremo Junior 2022 в категории 13-15 лет. Эту награду девушка посвящает своей маме. Певица поделилась своими мыслями:

«Мои родители самые лучшие! Они всегда меня поддерживают во всем, это очень ценно, ведь придает уверенность. И отдельную благодарность я хотела бы сказать своей маме: она давала мне силы идти вперед и была рядом, несмотря ни на что!» – поделилась певица с Новым каалом.