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Евровидение 2022: кто прошел в финал конкурса после первого полуфинала 10 мая

Евровидение 2022: кто прошел в финал конкурса после первого полуфинала 10 мая

Во вторник, 10 мая, в итальянском городе Турин прошел первый полуфинал «Евровидения-2022», где определились финалисты песенного конкурса

В первом полуфинале выступали представители 17 стран: Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Боолгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия и Армения. Из них только 10 попали в финал.

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Список участников, прошедших в гранд-финал «Евровидения-2022» из первого полуфинала

Ждали и дождались! Уже во вторник, 10 мая, в Турине состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2022. В нем примут участие 17 стран, среди которых и Украина. Давайте посмотрим, какие страны выступят в первом полуфинале Евровидения 2022, и заценим исполнителей с их конкурсными песнями.

В первом полуфинале Евровидения-2022 выступят такие страны в следующем порядке (выделено):

  1. Албания: Ronela Hajati — Sekret
  2. Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu — Sentimentai
  4. Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
  5. Словения: LPS — Disko
  6. Украина: Kalush Orchestra — Stefania
  7. Болгария: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нидерланды: S10 — De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  10. Португалия: MARO — Saudade Saudade
  11. Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Дания: REDDI — The Show
  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria — Halo
  14. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  16. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  17. Армения: Rosa Linn – Snap

Фото: Getty Images

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