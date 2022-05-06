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«Росіяни — вороги, вони роблять біду»: как 4-летняя дочь Сергея Притулы реагирует на войну

Росіяни — вороги, вони роблять біду: как 4-летняя дочь Сергея Притулы реагирует на войну

Пока ведущий Нового канала волонтерит и собирает миллионы гривен на поддержку украинской армии, его дочь избавляется от привычек, связанных со всем российским.

Сергей Притула — один из тех, благодаря кому украинская армия уже третий месяц отражает российские удары. Его волонтерская деятельность помогает снабжать ВСУ необходимой техникой и амуницией. Патриотами растут и его дети, в том числе четырехлетняя дочь Соломия.

— Моїй доньці цьогоріч виповниться п’ять. У неї така цікава натура. Вона й раніше мала шалену мовну стійкість — якщо малий (син Сергія Дмитро, — прим. ред.) може переходити з іншими дітьми на російську, то якісь дівчатка, з якими грається Соломійка, швидше перейдуть на українську, ніж вона на російську. Ми довго не бачилися, і тут я приїхав, а вона дивиться мультик на планшеті. Знаю, що раніше вона дивилась його російською. А тепер — українською, — рассказал Притула в интервью Оксане Гутцайт в проекте «Україна на зв’язку». — Я поставив на паузу, ми почали балакати, кажу: «Ти взагалі розумієш, що відбувається в країні?» А вона мені: «Так, на нас напала росія, росіяни — наші вороги, і вони роблять біду».

Росіяни — вороги, вони роблять біду: как 4-летняя дочь Сергея Притулы реагирует на войну

Такая реакция, по мнению Сергея, свидетельствует о том, что его воспитание направлено в правильное русло.

— Якщо дитина вже в чотири роки розуміє такі речі, усвідомлює і починає правильно фільтрувати контент — значить, ми з дружиною правильно виховуємо дітей, — добавил ведущий Нового канала.

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