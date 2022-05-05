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Галета со шпинатом, перцами и сливочным сыром

галета со шпинатом

Рецепт выпечки с первой зеленью от Шефа Алекса Якутова

Во время войны важно поддерживать здоровье хорошим питанием. Внешнего стресса и так хватает, нужно быть максимально внимательным к своему организму. На огороде как раз появилась первая зелень – источник свежих витаминов и минералов. Попробуйте приготовить вкусную галету со шпинатом и перцами.

Ингредиенты для теста:

  • 110 г пшеничной муки
  • 100 г цельнозерновой муки
  • 90 г холодного сливочного масла (или маргарина)
  • 5 г соли
  • 4 ст. л. ледяной воды

Ингредиенты для начинки

  • 200 г свежего шпината (только листья)
  • 100 г сливочного или творожного сыра (можно заменить перетертым через сито творогом)
  • 100 г твердого сыра
  • 1 желток
  • 10 г пшеничной муки
  • 2 болгарских перца
  • 1 крупная луковица
  • 1 ст. л. панировочных сухарей
  • растительное масло для жарки
  • соль – по вкусу
  • смесь перцев – по вкусу

Приготовления теста:

  1. Измельчите холодное масло с двумя видами муки и солью.
  2. Добавьте ледяную воду и перемешайте. При необходимости добавьте еще воды. Тесто получится неоднородным.
  3. Придавите его немного, сформировав круг. Заверните тесто в пищевую пленку или пакет и отправьте в холодильник на 30 мин.

Приготовление галеты:

  1. На разогретую сковородку влейте масло, туда же – мелко нарезанный лук, пассеруйте до прозрачности.
  2. Отправьте листья шпината к луку и готовьте 1 минуту. Посолите, поперчите. Добавьте муку, перемешайте. Остудите.
  3. Раскатайте тесто в овал толщиной 4–5 мм. Присыпьте панировочными сухарями. Выложите начинку из шпината и лука.
  4. Перец нарежьте широкими кольцами, смажьте их оливковым маслом. Нафаршируйте творожным сыром, посолите и поперчите.
  5. Выложите перцы на шпинат. Заверните края галеты к центру начинки. Желтком смажьте бортики.
  6. Посыпьте галету тертым твердым сыром и выпекайте 25–30 минут при 180° С.

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