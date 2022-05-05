Рецепт выпечки с первой зеленью от Шефа Алекса Якутова

Во время войны важно поддерживать здоровье хорошим питанием. Внешнего стресса и так хватает, нужно быть максимально внимательным к своему организму. На огороде как раз появилась первая зелень – источник свежих витаминов и минералов. Попробуйте приготовить вкусную галету со шпинатом и перцами.

Ингредиенты для теста:

110 г пшеничной муки

100 г цельнозерновой муки

90 г холодного сливочного масла (или маргарина)

5 г соли

4 ст. л. ледяной воды

Ингредиенты для начинки

200 г свежего шпината (только листья)

100 г сливочного или творожного сыра (можно заменить перетертым через сито творогом)

100 г твердого сыра

1 желток

10 г пшеничной муки

2 болгарских перца

1 крупная луковица

1 ст. л. панировочных сухарей

растительное масло для жарки

соль – по вкусу

смесь перцев – по вкусу

Приготовления теста:

Измельчите холодное масло с двумя видами муки и солью. Добавьте ледяную воду и перемешайте. При необходимости добавьте еще воды. Тесто получится неоднородным. Придавите его немного, сформировав круг. Заверните тесто в пищевую пленку или пакет и отправьте в холодильник на 30 мин.

Приготовление галеты: