Рецепт выпечки с первой зеленью от Шефа Алекса Якутова
Во время войны важно поддерживать здоровье хорошим питанием. Внешнего стресса и так хватает, нужно быть максимально внимательным к своему организму. На огороде как раз появилась первая зелень – источник свежих витаминов и минералов. Попробуйте приготовить вкусную галету со шпинатом и перцами.
Ингредиенты для теста:
- 110 г пшеничной муки
- 100 г цельнозерновой муки
- 90 г холодного сливочного масла (или маргарина)
- 5 г соли
- 4 ст. л. ледяной воды
Ингредиенты для начинки
- 200 г свежего шпината (только листья)
- 100 г сливочного или творожного сыра (можно заменить перетертым через сито творогом)
- 100 г твердого сыра
- 1 желток
- 10 г пшеничной муки
- 2 болгарских перца
- 1 крупная луковица
- 1 ст. л. панировочных сухарей
- растительное масло для жарки
- соль – по вкусу
- смесь перцев – по вкусу
Приготовления теста:
- Измельчите холодное масло с двумя видами муки и солью.
- Добавьте ледяную воду и перемешайте. При необходимости добавьте еще воды. Тесто получится неоднородным.
- Придавите его немного, сформировав круг. Заверните тесто в пищевую пленку или пакет и отправьте в холодильник на 30 мин.
Приготовление галеты:
- На разогретую сковородку влейте масло, туда же – мелко нарезанный лук, пассеруйте до прозрачности.
- Отправьте листья шпината к луку и готовьте 1 минуту. Посолите, поперчите. Добавьте муку, перемешайте. Остудите.
- Раскатайте тесто в овал толщиной 4–5 мм. Присыпьте панировочными сухарями. Выложите начинку из шпината и лука.
- Перец нарежьте широкими кольцами, смажьте их оливковым маслом. Нафаршируйте творожным сыром, посолите и поперчите.
- Выложите перцы на шпинат. Заверните края галеты к центру начинки. Желтком смажьте бортики.
- Посыпьте галету тертым твердым сыром и выпекайте 25–30 минут при 180° С.