Военное положение в Украине 2022: будут ли продлять и до какого числа

В Украине планируют продлить военное положение. Соответствующий законопроект в Верховную Раду внес президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект 7300 был опубликован на сайте Рады 19 апреля.

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Владимир Зеленский предлагает продлить действие военного положения с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 сроком на 30 суток, то есть до 25 мая. Президент пояснил, что военное положение необходимо для юридического обеспечения обороны Украины и стабильной работы всех структур. Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.

Напомним, что военное положение в Украине было введено 24 февраля после полномасштабного нападения россии на Украину. 15 марта Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.