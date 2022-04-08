ДобріІсторії. Как бизнес-леди стала боевым офицером

Девушка рассказала, как оставила собственное дело и пошла защищать Украину

До войны 31-летняя Евгения Эмеральд успешно вела три бизнеса, а сейчас она военная с позывным Жанна д’Арк. Для рубрики #ДобріІсторії на сайте Нового канала девушка рассказала о подготовке к войне и как защищает нашу страну.

– 12 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью, – говорит Евгения. – Имею ювелирное предприятие, бизнес-клуб и домик отдыха. Сейчас производства украшений нету, телеграмм-группа клуба стал волонтерской, а дом служил укрытием для 30-ти человек. Признаюсь, к войне готовилась, хотя все надо мной смеялись. Меня никто не предупреждал, просто чувствовала, что должна приобрести товары первой необходимости. 23 февраля я закупила продукты для 30 человек с расчетом на полгода. В 3:30 приехала домой, а в 5:00 узнала, что началась война.

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Девушка не теряла ни секунды. Сразу начала обзванивать друзей и эвакуировать их в домик отдыха.

– Выехала с Осокорков и увидела сплошной хаос, – вспоминает Евгения. – Многие бежали с чемоданами. У меня же не было паники, я максимально мобилизовалась. С 24 февраля не спала трое суток. Сидела с оружием у дома и всех охраняла.

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Через несколько дней Евгения вступила в ТРО, затем в ССО Украины.

– Десять лет назад я училась на военной кафедре и получила офицерское звание, – говорит девушка. – Еще тогда поняла: если будет война – к ней готова. Кстати, мой отец был охотником. Всегда меня брал на охоту. Можно считать, что с детства поглощала знания по защите. И когда меня спрашивали, кем хочу быть, когда вырасту, отвечала – снайпером. Отец с заработков привозил мне не куклы, а автоматы и военную форму. Во взрослом возрасте начала коллекционировать оружие. Сейчас у меня пять единиц нарезного и четыре гладкоствольного. И всегда есть запас патронов.

Весь месяц Евгения находилась в горячих точках. В районе житомирской трассы и в 15 километрах от белорусской границы. Она единственная девушка в роте, батальоне и полку. Сейчас в составе элитного подразделения «Сафари» готовится ехать на восток.

– Люблю свою страну и считаю честью и гордостью ее защищать, – говорит Евгения. – Недавно командир полка спросил, знаю ли еще таких девушек как я, с яйцами. Потому что он хочет, чтобы в каждом батальоне были такие храбрецы. Чтобы мужчины, которые собираются дать задний ход, видели женщину и шли за ней в бой.

Кстати, в 2014 году Евгению не взяли на войну, ведь ее дочери было всего два года. Теперь девушка шутит, что все-таки дождалась своего момента!