Психологическая помощь во время войны очень важна. Мы подготовили список ресурсов и номеров телефонов, куда можно обратиться за психологической помощью бесплатно — читайте в материале

Военные действия на территории Украины затронули каждого человека. И каждый украинец понес потери. Кто-то остался без крова, у кого-то погибли родные, кто-то вынужден был покинуть родной город из-за обстрелов, а кто-то утратил чувство безопасности, даже находясь далеко от фронта. Важно сохранить психологическое здоровье, чтобы иметь возможность сопротивляться и помогать тем, кто в этом нуждается. Новый канал собрал полезные ресурсы, где можно получить квалифицированные консультации от специалистов совершенно бесплатно.

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Помощь по телефону

Бесплатная горячая линия психологической поддержки – по номеру 0800211444. Работает с 09:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по выходным.

Круглосуточная линия психологической поддержки Львовского городского центра социальных служб: 0800307305.

Телефон доверия (круглосуточно) – 15-58 или 0934366733

Телефоны психологов КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»: 063-322-83-79 (Шубина Алена Анатольевна), 050-736-62-08 (Романец Татьяна Юрьевна), 050-699-16-23 (Федосова Людмила Алексеевна), 067-279-44-34 (Белая Наталья Ивановна).

В Киеве работает круглосуточный бесплатный телефон доверия: 0800501212.

Линия психологической поддержки от психологов организации «Людина в біді» 0800210160

Бесплатная психологическая помощь фонда «ВАРТОЖИТИ» 5522 (колл-центр) – бесплатные консультации всем, кому тревожно, и кто не может самостоятельно справиться с эмоциями в связи с полномасштабной войной.

Бесплатная горячая линия профессиональной психологической помощи «Стоп, паніка». Телефоны волонтеров:

Сергей – +380974865006

Елена – +380980486775

Елизавета – +380663578315

Ирина – +380972094508

Татьяна – +380689884808

Юрий – +380509342880

Ольга – +380934688601

Наталья – +380972417419

Юлия – +380508743495

Элла – +380677733920

Станислав – +380950810982

Андрей – +380677624259

Виталина – +380637104274

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Онлайн-помощь

— Бесплатная интернет-платформа психологической помощи «Розкажи мені» https://tellme.com.ua/. Проект осуществляется при поддержке Офиса президента Украины, Министерства здравоохранения Украины и Института когнитивного моделирования.

Бот первой психологической помощи от команды Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца и специалистов проекта «Друг».

Сайт бесплатной психологической поддержки «УкрЄдність»: от Украинского союза психотерапевтов.

Психологическая помощь для детей от Фонда Маши Ефросининой. Чтобы получить помощь, заполните гугл-форму

Психологическая поддержка «ОбійМи» – консультации от психологов-волонтеров. Для получения заполните форму

Telegram-канал психологической поддержки «Перемога»

Хаб стойкости – платформа с доступными сервисами для психологической поддержки украинцев и украинок в кризисное время

Бесплатные онлайн-группы по психологической помощи и поддержке от Ассоциации психологов Украины. Детали – здесь

Как получить помощь в Украине и за границей: волонтеры создали удобный для навигации сайт

Чаты разных стран для помощи беженцам из Украины

Бесплатные живые консультации