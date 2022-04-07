Психологическая помощь во время войны очень важна. Мы подготовили список ресурсов и номеров телефонов, куда можно обратиться за психологической помощью бесплатно — читайте в материале
Военные действия на территории Украины затронули каждого человека. И каждый украинец понес потери. Кто-то остался без крова, у кого-то погибли родные, кто-то вынужден был покинуть родной город из-за обстрелов, а кто-то утратил чувство безопасности, даже находясь далеко от фронта. Важно сохранить психологическое здоровье, чтобы иметь возможность сопротивляться и помогать тем, кто в этом нуждается. Новый канал собрал полезные ресурсы, где можно получить квалифицированные консультации от специалистов совершенно бесплатно.
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Помощь по телефону
- Бесплатная горячая линия психологической поддержки – по номеру 0800211444. Работает с 09:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по выходным.
- Круглосуточная линия психологической поддержки Львовского городского центра социальных служб: 0800307305.
- Телефон доверия (круглосуточно) – 15-58 или 0934366733
- Телефоны психологов КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»: 063-322-83-79 (Шубина Алена Анатольевна), 050-736-62-08 (Романец Татьяна Юрьевна), 050-699-16-23 (Федосова Людмила Алексеевна), 067-279-44-34 (Белая Наталья Ивановна).
- В Киеве работает круглосуточный бесплатный телефон доверия: 0800501212.
- Линия психологической поддержки от психологов организации «Людина в біді» 0800210160
- Бесплатная психологическая помощь фонда «ВАРТОЖИТИ» 5522 (колл-центр) – бесплатные консультации всем, кому тревожно, и кто не может самостоятельно справиться с эмоциями в связи с полномасштабной войной.
- Бесплатная горячая линия профессиональной психологической помощи «Стоп, паніка». Телефоны волонтеров:
Сергей – +380974865006
Елена – +380980486775
Елизавета – +380663578315
Ирина – +380972094508
Татьяна – +380689884808
Юрий – +380509342880
Ольга – +380934688601
Наталья – +380972417419
Юлия – +380508743495
Элла – +380677733920
Станислав – +380950810982
Андрей – +380677624259
Виталина – +380637104274
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Онлайн-помощь
- — Бесплатная интернет-платформа психологической помощи «Розкажи мені» https://tellme.com.ua/. Проект осуществляется при поддержке Офиса президента Украины, Министерства здравоохранения Украины и Института когнитивного моделирования.
- Бот первой психологической помощи от команды Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца и специалистов проекта «Друг».
- Сайт бесплатной психологической поддержки «УкрЄдність»: от Украинского союза психотерапевтов.
- Психологическая помощь для детей от Фонда Маши Ефросининой. Чтобы получить помощь, заполните гугл-форму
- Психологическая поддержка «ОбійМи» – консультации от психологов-волонтеров. Для получения заполните форму
- Telegram-канал психологической поддержки «Перемога»
- Хаб стойкости – платформа с доступными сервисами для психологической поддержки украинцев и украинок в кризисное время
- Бесплатные онлайн-группы по психологической помощи и поддержке от Ассоциации психологов Украины. Детали – здесь
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Чаты разных стран для помощи беженцам из Украины
Бесплатные живые консультации
- Ежедневно группа психологов «Первой психологической помощи женщинам и девушкам» оказывает помощь и поддержку на станциях метро. Расписание групповых и индивидуальных консультаций ищите на странице проекта
- Консультации очно и онлайн от Украинского союза психотерапевтов: 093 547 37 73, 097 112 45 91 (Telegram, WhatsApp)
- Бесплатные сеансы кризисной помощи от Aim.lviv
- Центр психологической помощи в Ивано-Франковске предлагает онлайн- и оффлайн-помощь. Все детали – на странице центра