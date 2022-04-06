Оккупанты украли депутата Херсонского облсовета Сергея Максименко

Российские кафиры похитили депутата Херсонского областного совета Сергея Максименко и его сына. Об этом сообщается на странице «Трудова слава» Facebook.

Когда отменят военное положение в Украине?

«Це трапилося три дні тому, його викрали разом із сином. Про це повідомляють жителі Сиваського, котрі звертаються за допомогою у визволенні керівника сільськогосподарського підприємства «Світанок». Сергій Іванович Максименко – знаний на Херсонщині підприємець, заслужений працівник сільського господарства України, депутат декількох скликань Херсонської обласної ради», — говорится в сообщении.

Сейчас об их местонахождении и судьбе ничего неизвестно.