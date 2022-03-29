Юморист из Сум – о пародии на Арестовича

Комик Феликс Редька также рассказал, как люди отреагировали на шутки о российском политическом руководстве и военнослужащих, которые он рассказал в «Стендапе в бомбоубежище»

В мирное время Феликс Редька – организатор концертных туров. С 2015 года молодой человек занимается стендапом, до этого играл в КВН. Еще у Феликса есть свой YouTube канал с юмористическим контентом, он также сотрудничает с Дмитрием Гордоном. Вместе они разработали официальный Мерч Гордона, а Феликс сам основал магазин с этими товарами. В настоящее время Редька находится в Сумах. В военное время он решил не останавливаться и поддерживать украинцев юмором. Снял пародию на Алексея Арестовича, разлетевшуюся по сети. А потом удивил «Стендапом в бомбоубежище».

– С начала войны мы с ребятами, с которыми вместе делаем юмористический контент, пытались максимально отвлечь от текущих событий в первую очередь себя, – рассказывает Феликс Редька эксклюзивно Новому каналу. – Делали скетчи, рекламу с юмором, мониторили, что актуально в интернете, над чем смеются люди, на чем делают акцент. Наткнулись на видео Алексея Арестовича и поняли, что он набирает популярность. Посидели на кухне, через полдня придумали идею, еще через полдня ее реализовали и опубликовали. Честно говоря, ставку на то, что так зайдет, мы не делали. Но люди начали распространять это видео, и понеслось. А Арестович мне, кстати, так и не ответил.

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Ажиотаж, который произвела пародия на Алексея Арестовича, дал ребятам понять, что в эти трудные времена остается запрос на юмор. Поэтому у них появилась идея сделать офлайн-мероприятие.

– Сначала хотели сделать его для ВСУ. К сожалению, из-за вопросов безопасности такое сейчас невозможно, – говорит Феликс. – Начали думать, как это сделать для обычных зрителей. В концертном зале, театре или кафе проводить тоже небезопасно. Тогда мы поняли, что каждый день спускаемся в бомбоубежище, так почему бы не организовать мероприятие там? Нашли людей, которые обустраивают укрытие, они дали нам разрешение на проведение мероприятия. Затем нашли команду, которая помогла настроить звук и свет. За два дня до стендапа дали анонс в социальных сетях. Желающих регистрировали и адресно присылали местонахождение бомбоубежища, поскольку оно было секретным. Наконец собрали 100-120 зрителей и провели бесплатный концерт. Немножко необычно, что это было в обед. Стендап сам по себе – вечерний жанр, а здесь посреди дня. Но в бомбоубежище нет окон, так что атмосфера сложилась нужная. Что касается шуток, то, честно говоря, нет тем, на которые сложно писать. Зритель предоставил нам полный карт-бланш. Конечно, были определенные моральные стопы. Главной мишенью нашего юмора стали российское политическое руководство и военнослужащие. Шутили преимущественно о них, так что границ не было.

Феликс Редька и его команда хотят повторить такие стендап-вечера в военное время. Но поскольку неизвестно, что будет завтра, трудно спрогнозировать – где, когда и как они это сделают. Подбадривают юмористов комментарии аудитории.

– На самом концерте отрицательных отзывов мы не получили вообще, – делится парень. – Да и не ожидали. Что касается соцсетей, то такие люди, конечно, есть. Но это 1-2%. Значительно больше было положительных отзывов и благодарности, что, мол, дали людям возможность на полчаса отвлечься от плохих новостей.

С юмором – к победе!

Ссылка на стендап: https://www.youtube.com/watch?v=FrPt_lyXhCE&t=11s