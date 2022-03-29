Сценарист Нового канала организовал цех по пошиву бронежилетов в Ровно

В мирной жизни Павел Евчук писал комедийные сценарии и продюсировал сериалы Нового канала. Теперь он волонтерит и помогает ВСУ

Более месяца россия ведет войну против Украины, бомбит города и расстреливает мирных жителей. Однако украинцы продолжают храбро держать оборону — кто-то ушел в ВСУ и ТрО, кто-то лечит раненых, кто-то готовит на всех. А кто-то волонтерит, как сценарист сериала Нового канала «Будиночок на щастя» и креативный продюсер «Полкана» Павел Евчук.

– Первый день войны застал меня в моей квартире в Ирпене. Я услышал взрывы и подумал, что это просто запугивание. Не хотел оставлять в квартире свой диван, который искал четыре месяца и был очень рад покупке. С первых дней хотел найти свое место в этом небольшом хаосе и быть полезным стране. Вместе с друзьями в родном Ровно мы помогали всем, чем могли: укомплектовывали ВСУ, покупали бронежилеты и тепловизоры. Позже начали распределять, кто, кому и как будет помогать. Одни помогали с транспортом по Украине, другие – по Европе. Я занимался и продолжаю заниматься поиском и покупкой автомобилей для ВСУ, а также подготовкой этих машин к военным действиям, – рассказал Павел. — Также ищу детали для военной техники и передаю военной части.

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У Павла и его друзей-волонтеров был большой запрос на разгрузочные жилеты, поэтому они решили шить их самостоятельно. Открыли в Ровно четыре швейных цеха, закупили материалы и фурнитуру. Продали уже около 300 таких жилетов, а запрос был на две тысячи.

– Сейчас еще начинаем шить плитоноски. Мой друг в Ровно выливает плиты, сдерживающие пули калибра 5,45 и 7,62 — они уже спасли жизнь людям в Киеве. Также мы помогаем беженцам. В одном из общежитий, куда приехали люди из Бучи, Ирпеня, Гостомеля организовали ОСМД, выбрали председателя, нашли там электрика, сантехника и таким образом обустроили свой отдельный дом, — сказал Евчук. — У них есть чат, куда они пишут обо всех проблемах и нуждах. Недавно, например, попросили меня купить машинку для стрижки – там появился барбер, который всех бесплатно стрижет. Многие просят помочь найти им работу в Ровно, нескольких женщин я устроил в наш швейный цех – они шьют разгрузочные жилеты.

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В волонтерстве сценариста каждый день поражают люди. Например, однажды Павел купил дедушке палку, чтобы ему было удобнее ходить, а тот… пошел с ней в военкомат!

— Еще одни бабушка с дедушкой, поселившиеся в общежитии, отдали на нужды армии новый телефон, купленный для внучки. Сказали, что ей он сейчас не нужен, потом купят новый, – поделился впечатлениями продюсер. — Были, правда, и не очень приятные впечатления: однажды люди узнали, что я волонтер, и четыре дня просили меня купить немецкий кошачий наполнитель обязательно с зеленой этикеткой! Каждый день звонили: «А сейчас нашел? А теперь? Котик не может сходить в другой!»

После победы Украины Павел в первую очередь планирует обнять всех родных и друзей. А потом вместе с ними отправиться в путешествие.

— Сначала мы прокатимся по Украине, обязательно заедем в Чернобаевку, а потом — в Европу, открывать для себя мир, — добавил он.